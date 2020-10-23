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На рынке ТС появился новый китайский кроссовер CheryExeed TXL

23.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Chery, как и обещала, вывела на рынок ТС первую модель под дочерним суббрендом CheryExeed — кроссовер TXL. В России машина уже появилась в дилерских шоу-румах.


Базируется машина на модульной платформе M3X (со стойками McPherson спереди и задней многорычажной подвеской), которую Chery разработала совместно с немецкой компанией Benteler. По габаритам «китаец» сопоставим с Hyundai Santa Fe — длина 4775 мм, ширина 1885 мм, а колесная база равна 2800 мм. Дорожный просвет равен 210 мм, углы въезда и съезда у кроссовера — 18 и 20 градусов соответственно, а глубина преодолеваемого брода равна 450 мм.


Силовой агрегат — 1,6-литровый турбодвигатель, развивающий 186 л. с. и 275 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» Getrag и полный привод с многодисковой муфтой BorgWarner. По паспорту кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунды, максимальная скорость достигает 185 км/ч, а средний расход в смешанном режиме — 7,8 л на 100 км (10,2 л на 100 км в городском и 6,4 л в загородном).


Салон у TXL может быть только пятиместным, объем багажника довольно скромный — 461 л и 1000 л со сложенными задними сиденьями. Для российского рынка заявлены две комплектации — начальным является исполнение Luxury за 2 249 900 рублей (около 29 200 долларов по текущему курсу). Оснащение такой версии включает обогрев передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, задние датчики парковки, цифровую панель приборов с экраном диагональю 10,25 дюймов, мультимедиа-систему с 10,1-дюймовым тачскрином и 18-дюймовые литые диски.


Топовая комплектация Flagship за 2 399 900 рублей (31 100 долларов) в свою очередь отличается светодиодными фарами, панорамной крышей, системой кругового обзора и передними датчиками парковки, системой контроля слепых зон, функцией автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом и 19-дюймовыми литыми дисками.

 
 
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Компания Chery, как и обещала, вывела на рынок ТС первую модель под дочерним суббрендом CheryExeed - кроссовер TXL, который уже появился в шоу-румах российских дилеров.
 
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