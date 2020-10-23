Как будто вышла из салона. 5 бюджетных масок, которые спасут волосы в холода

Источник материала: Tut.by

Летом наши волосы становятся сухими и ломкими под воздействием солнца, осенью — страдают от холода и ветра. К счастью, им можно вернуть мягкость и блеск, и даже без помощи мастера. О том, какие продукты могут в этом помочь, рассказывает бьюти-эксперт LADY.

Все средства из сегодняшней подборки — из бюджетного сегмента: стоимость одного продукта не превышает 20 рублей. И, конечно же, все они доступны для жителей Беларуси: купить эти маски можно не только в магазинах, но и онлайн, с доставкой на дом.

ESTEL Keratin Маска для кератинизации волос

Маска из кератиновой линейки российского бренда Estel обещает «реставрировать и питать волосы изнутри». И это не маркетинговый ход: в состав продукта входит гидролизованный кератин, который благодаря своим скромным размерам действительно может проникать вглубь волоса и встраиваться в его структуру.

Помимо кератина маска содержит аргановое масло (питает), молочную кислоту (увлажняет и обеспечивает проникновение активных компонентов) и витамин Е (смягчает). Как результат — исчезает сухость, волосы становятся плотными, гладкими и блестящими.





MARKELL Keratin program Маска для интенсивного восстановления волос

Еще одна кератиновая маска, но уже от белорусского производителя — Markell, также отлично справляется с излишней сухостью и пушистостью волос. Состав у нее менее питательный: на подмогу уже знакомому нам гидролизованному кератину здесь приходят разве что силиконы, глицерин и пантенол, поэтому накопительного эффекта ждать не стоит. Однако быстро привести волосы в порядок и придать им гладкость и блеск она может.





LA’DOR Low molecullar PPT treatment

Протеиновая маска от уже ставшего культовым корейского бренда La’Dor творит с сухой, поврежденной (в том числе и окрашиваниями) шевелюрой настоящие чудеса. И этому есть разумное объяснение: в составе средства — гидролизованный коллаген, который обволакивает волосы и создает на них защитную пленку, питательные масла жожоба и оливы, а также укрепляющий экстракт моркови.

Производитель рекомендует использовать маску так: нанести ее на чистые влажные (лучше убрать излишки влаги полотенцем) волосы, завернуть это все в полиэтиленовую шапочку и прогреть феном, после чего смыть. Этот метод отлично работает (и не только с этой маской, а вообще со всеми), но если времени нет, просто нанесите средство вместо кондиционера — даже в таком случае результат будет отличным.





HASK Argan oil Intense deep conditioning hair treatment

В компанию к аргановому маслу, которое есть не только в названии, но и в составе глубоко увлажняющей маски от Hask, производитель добавил коллаген, кератин, протеины, аминокислоты шелка, пантенол и различные растительные экстракты. Этот комплекс кондиционирует, питает волосы, делает их гладкими и послушными. Лишь одно "но": использовать такую маску стоит, лишь если ваши волосы максимально повреждены, в ином случае продукт может их утяжелить.





YUNSEY Vigorance Ultra-nourishing hair mask

Одна из лучших питательных масок в профессиональном сегменте — у бренда Yunsey. Состав у нее довольно простой: ненасыщенные жирные кислоты, протеин, пантенол, витамин Е и масло жожоба. Но работает он с приставкой «вау»: волосы после этой маски — будто вы только что вышли из салона.





Из нюансов: продукт содержит очень яркую, парфюмированную отдушку, которая держится на волосах вплоть до следующего мытья.