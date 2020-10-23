«Женщин из екатеринбургского пансионата стерилизовали». Мнение о том, почему такие новости уже не шокируют

Источник материала: Tut.by

На днях в русскоязычном интернете активно обсуждали вопиющий случай: в Екатеринбурге женщины, живущие в государственном пансионате, заявили о том, что подверглись принудительной стерилизации.

Информация подтвердилась. В Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов действительно принудительно стерилизовали женщин, которые временно попадали к ним из детских домов, так как еще не успели получить жилье (важно отметить, что все жители пансионата дееспособны).

Делали это потому, что в учреждении нет условий для содержания и воспитания детей. Операцию по блокировке маточных труб провели пятнадцати женщинам, одна из которых умерла (связь операции и смерти не доказана, однако женщина жаловалась на характерные боли).

(Особенно ярко эта новость выглядит на фоне того, что «Совет матерей» в России предложил ввести налог на бездетность, правда?)

Надо сказать, что многие комментирующие считают: практика эта вполне нормальная. И открыто заявляют: некоторым рожать нельзя.





Это не удивляет. Потому что мы привыкли к тому, что женщине (а уж тем более той, которая не может постоять за себя) постоянно указывают, как именно она должна распоряжаться своим телом, начиная с рождения детей и заканчивая татуировками или злосчастным бритьем ног.

Давайте вспомним три кита, на которых стоит общественное давление, когда дело касается женщин.

Репродуктивное насилие

Огромная проблема, о которой мало говорят, — репродуктивное насилие. И проблема эта гораздо шире, нежели социальное давление на тему «тебе рожать пора» и «когда за вторым?». Репродуктивное насилие — это все те ситуации, в которых женщине не оставляют права самостоятельно решить, забеременеть ей или нет, рожать или делать аборт. Оно может выражаться, например, в том, что мужчина запрещает жене использовать средства контрацепции или оказывает на нее психологическое давление, заставляя забеременеть. Мы знаем примеры репродуктивного насилия и на государственном уровне — я имею в виду запреты абортов, когда права эмбриона ставят выше прав уже существующей женщины.





Теперь ты будущая мать

Отдельная тема — отношение к беременной женщине. Она тотчас же становится объектом пристального внимания окружающих. Есть даже такое выражение — «беременная женщина себе не принадлежит». И жизнь показывает, что так оно и есть, ведь каждый считает своим долгом дать совет. То ты слишком много ешь, то слишком мало, то ешь вообще не то. То ведешь слишком активный образ жизни, то слишком мало двигаешься. То маленький бокальчик шампанского не повредит, то что же ты за мать такая, раз с вредными привычками расстаться не в состоянии?

И это не говоря про огромное количество глупых суеверий и примет, когда беременной нельзя стричь волосы, вязать или рассказывать о своей беременности, чтобы ее, не дай бог, сглазили. Ребенку это не на пользу!



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Бодишейминг

После родов наступает новый виток вмешательства в личное пространство женщины — многочисленные советы о том, как ей побыстрее вернуться «в форму». Ну потому что, понятное дело, женщина должна быть стройной. Двадцать лет прошло, а я помню, как малознакомые люди советовали мне разбрасывать по комнате спички и, наклоняясь, поднимать по одной — чтобы убрать растянувшийся после беременности живот (хотя он вовсе и не был таким уж «растянувшимся»). Здесь же нам обязательно расскажут о методах борьбы с целлюлитом и растяжками, «влезут» в нашу грудь, интересуясь, как часто мы сцеживаемся, нет ли мастита или трещин на сосках.





Даже прогрессивные сайты, которые публикуют материалы о бодипозитиве и вроде как активно топят за женские права, регулярно разбавляют их публикациями в духе «Пять ошибок в стиле Меган Маркл, которые делают ее талию шире».

Как будто бы широкая талия — это что-то ужасное. Ну правда. Да и сам бодипозитив по-прежнему воспринимается как лень, неухоженность и даже халатное отношение к собственному здоровью…



Фото: unsplash.com

И при этом нам постоянно говорят о том, что феминизм не нужен, а у женщин давным-давно есть все права. Но почему, почему же мы постоянно обсуждаем, есть ли у женщин право на самостоятельное решение об аборте, но никогда не говорим про мужчин и вазэктомию?

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