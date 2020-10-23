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Когда действительно хочется «купляць беларускае». Выбираем вместе идеальный пуховик на холодный сезон

23.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как бы ни было печально расставаться со стильными тренчами и легкими пальто, пришло время утепляться. Вскоре, наблюдая через замерзшее окно пургу и прочие неприятности, мы будем морально готовиться к выходу на улицу и мысленно строить кратчайший маршрут, чтобы перебежками добраться до офиса или кофейни. Специально для мерзляков отечественные дизайнеры приготовили теплые пуховики, в которых будет уютно коротать «суровую белорусскую зиму». Выбираем лучшие вместе с Екатериной Гордеевой.

Natalia Lyakhovets

Почувствовать себя героем фэнтези можно, надев «космический» пуховик Наталии Ляховец. Дизайнер утверждает, что такая вещь не только выделит обладателя из толпы, но и согреет: в пуховике стоит утеплитель, рассчитанный на морозы до -25оС.

MUA

Новая коллекция теплой одежды вот-вот появится в шоу-руме MUA. Дизайнеры бренда обыграли пояс, заменив его дутой поясной сумочкой. Вышло интересно и очень практично.

Scapegoat404

Любителям спортивного стиля стоит присмотреться к паркам Scapegoat404. Ребята сделали универсальные модели унисекс. Такие куртки отлично впишутся в гардероб ценителей комфорта и простоты.

 
 
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Специально для мерзляков отечественные дизайнеры приготовили теплые пуховики, в которых будет уютно коротать «суровую белорусскую зиму». Выбираем лучшие вместе...
 

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