Правозащитники назвали просчеты полиции США на акциях протеста

Источник материала: АФН

Международная правозащитная организация Amnesty International выявила недостатки в работе полиции в США при обеспечении порядка на многочисленных акциях протеста, проходивших в стране летом этого года.

Об этом говорится в докладе, анализирующем работу американской полиции, передает РБК.

После убийства 25 мая чернокожего Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса в США произошло более 12 тыс. политических акций протеста: участники требовали принятия срочных мер по устранению системного расизма, насилия со стороны полиции и других нарушений гражданских прав.

Подавляющее большинство протестов (от 93 до 97%) носили мирный характер. Сотни этих демонстраций были встречены контрпротестами, большинство из которых также были мирными.

Участники встречных акций требовали среди прочего уважения к полиции. Тем не менее, несмотря на то что большинство митингов сторонников противоположных взглядов носили мирный характер, число столкновений между участниками акций выросло на 600% по сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе Amnesty International.

Среди сотен инцидентов, задокументированных правозащитниками, более десятка протестов вылились в столкновения, из-за того что полиция в основном или полностью отсутствовала на месте происшествия. Частым катализатором ожесточенных столкновений между протестующими было присутствие вооруженных группировок.

«Риторика, политика и практика администрации Трампа, по-видимому, способствуют распространению вооруженных групп, незаконно нападающих на протестующих по всей стране», — говорится в докладе. Amnesty International задокументировала и подтвердила 200 случаев столкновений между участниками протестных акций. Эти столкновения произошли в 37 (примерно 75%) штатах США. Почти в половине всех штатов США (23) Amnesty International также подтвердила случаи демонстративной неспособности полиции обеспечить мирный характер собраний и защитить участников от насилия.

Полиция часто не принимала превентивных мер, чтобы избежать срыва мирного характера акций, указано в докладе. В частности — не смогла развернуть надлежащим образом обученных полицейских в достаточном количестве для предотвращения любого потенциального насилия. Amnesty International также выявила многочисленные случаи, когда силы полиции дискриминационным образом ограничивали мирные собрания, например с помощью приказов о разгоне граждан или введении комендантского часа.