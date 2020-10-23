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Последние теледебаты Трампа и Байдена обошлись без скандалов

23.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Дональд Трамп и кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден провели в четверг, 22 октября, финальные дебаты перед президентскими выборами.

Дебаты прошли в более дружелюбной манере, нежели их первый разговор - в частности, благодаря тому, что отключенные микрофоны не позволяли им перебивать друг друга в течение первых двух минут ответа на каждый вопрос, передает DW.

Тем не менее, Байден сравнил попытки Трампа наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном с попыткой умиротворения Гитлера.

"Это все равно, что сказать, что у нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически вторгся в Европу", - заметил Байден, комментируя хорошие отношения Трампа и лидера КНДР.

Комментируя высказывания главы Нацразведки о возможном вмешательстве в выборы России и Ирана, Трамп подчеркнул, что эти страны желают ему проигрыша. "Потому, что никто не был жестче в отношении России, чем я", - заявил Трамп, упомянув о введенных в отношении России санкциях и поставленных Украине вооружениях. Байден, в свою очередь, пригрозил любой стране, которая вмешается в выборы, что ей придется "заплатить за это цену".

Значительная часть дебатов отвелась обсуждению расизма в США. Байден признал существование в стране "структурного расизма" и обвинил Трампа в "подливании масла в расистский огонь". Трамп признал, что сначала негативно относился к движению Black Lives Matter, поскольку слышал, что они называют полицейских свиньями. "В этом помещении нет меньшего расиста, чем я", - заявил Трамп.

Трамп атаковал Байдена, обвиняя его сына Хантера в нечистоплотных финансовых операциях в Украине, плодами которых якобы воспользовался и отец. "Я в жизни не взял ни одного пенни от зарубежных источников", - заявил Байден. По его словам, он опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года, в то время как Трамп не опубликовал ни одной.

 
 
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Президент США Дональд Трамп и кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден провели в четверг, 22 октября, финальные дебаты перед...
 
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