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Тихановская попросила генсека ПА ОБСЕ продолжать давление на режим Лукашенко
Источник материала: АФН
Парламентская ассамблея ОБСЕ готова выступить беспристрастной платформой для диалога и пытается взаимодействовать с ключевыми игроками в Беларуси с целью создания прямого канала диалога и коммуникации между Тихановской и режимом Лукашенко.
Об этом заявил генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтелла на прошедшей в минувший четверг в Копенгагене встрече со Светланой Тихановской.
Он отметил многочисленные действия, предпринятые до сих пор руководством ПА ОБСЕ, и вновь подчеркнул необходимость сохранения мирных общественных собраний и ожидания ненасильственной позиции правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.
В свою очередь, Тихановская поделилась с Монтеллой мнением о текущей ситуации в Беларуси и перспективах диалога с властями. Она приветствовала обращение к Московскому механизму ОБСЕ, призвала уделять повышенное внимание нарушениям прав человека и продолжать международное давление.
Она также отметила необходимость ненасильственного характера протестов в Беларуси и подчеркнула, что белорусская ситуация не носит геополитического характера.
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Парламентская ассамблея ОБСЕ готова выступить беспристрастной платформой для диалога и пытается взаимодействовать с ключевыми игроками в Беларуси с целью...
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