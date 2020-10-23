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Тихановская попросила генсека ПА ОБСЕ продолжать давление на режим Лукашенко

23.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Парламентская ассамблея ОБСЕ готова выступить беспристрастной платформой для диалога и пытается взаимодействовать с ключевыми игроками в Беларуси с целью создания прямого канала диалога и коммуникации между Тихановской и режимом Лукашенко.

Об этом заявил генсек ПА ОБСЕ Роберто Монтелла на прошедшей в минувший четверг в Копенгагене встрече со Светланой Тихановской.

Он отметил многочисленные действия, предпринятые до сих пор руководством ПА ОБСЕ, и вновь подчеркнул необходимость сохранения мирных общественных собраний и ожидания ненасильственной позиции правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.

В свою очередь, Тихановская поделилась с Монтеллой мнением о текущей ситуации в Беларуси и перспективах диалога с властями. Она приветствовала обращение к Московскому механизму ОБСЕ, призвала уделять повышенное внимание нарушениям прав человека и продолжать международное давление.

Она также отметила необходимость ненасильственного характера протестов в Беларуси и подчеркнула, что белорусская ситуация не носит геополитического характера.

 
 
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Парламентская ассамблея ОБСЕ готова выступить беспристрастной платформой для диалога и пытается взаимодействовать с ключевыми игроками в Беларуси с целью...
 
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