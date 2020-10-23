Зачем на «супермитинг» за Лукашенко привезут дешевый алкоголь? Подробности

пише т telegraf.by. Сам митинг в плане мало чем будет отличаться от оппозиционных, разве что наличием еды и дешевого алкоголя. За несколько дней до проведения, 22 октября, стали известны детали «супермитинг» за Александра Лукашенко, на который в Минск в воскресенье намерены свозить поездами и автобусами людей со всей страны,т telegraf.by. Сам митинг в плане мало чем будет отличаться от оппозиционных, разве что наличием еды и дешевого алкоголя.





Власти хотят устроить супермитинг 25 октября. Сколько людей соберут и что обещают?





В телеграм-канале общественного объединения «Белая Русь» появилась, а затем была удалена афиша-анонс воскресного митинга. Сообщается, что место сбора — у стелы, в 14.00. Планируется шествие на площадь Независимости.





«Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, которые хотят высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье и эту позицию четко и ясно высказать и показать. По большому счету, показать, кто в нашей стране хозяин и что нами не будут управлять из-за рубежа и командовать нами. Белорусы — неглупые люди. Это мероприятие мы проводим вместе с нашими общественными организациями — молодежными, женскими, ветеранскими, «Белой Русью». Нас много, и мы вместе», — рассказал в эфире «Беларусь 1» председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

















Ночью 23 октября, как передает «Белсат», на площади Независимости уже стали ставить сцену.





информации TUT.by, перед участниками митинга планирует выступить Александр Лукашенко. Ориентировочно — около 15.30, в районе площади Октябрьская или на площади Свободы. ПоTUT.by, перед участниками митинга планирует выступить Александр Лукашенко. Ориентировочно — около 15.30, в районе площади Октябрьская или на площади Свободы.





В воскресенье намерены организовать выездную торговлю, палатки хотят установить у стелы, у Дворца спорта, на Октябрьской площади. К примеру, у стелы и Дворца спорта должны разместить палатки, в которых будут продавать в том числе алкоголь на розлив, булочки, кондитерские изделия, кофе, чай. На каждую палатку должно быть как минимум по три обслуживающих работника.





По словам представителя одного из минских заведений общепита, которое находится в районе площади Победы, минские власти настоятельно просили организовать питание участников митинга. Одно из условий — бюджетное меню с минимальной наценкой, включающее беляши, чебуреки, недорогой отечественный алкоголь.





продолжает публиковать свидетельства тех, кого принуждают ехать в Минск на митинг за Лукашенко. Между тем «Наша Ніва»свидетельства тех, кого принуждают ехать в Минск на митинг за Лукашенко.





“СУ 206 ОАО МАПИД доведено вывести 15 человек”.





“Слонимская детская поликлиника. На воскресенье собирают людей в Минск на пролукашенковский митинг”.





“На МЭТЗ им. В.И.Козлова как и по всей стране собирают людей на митинг за Лукашенку. Пытаются не трогать рабочих, а заставляют руководителей бюро и отделов”.





“Гродненский горисполком собирает 140 человек для участия в мероприятии. Пока не понятно, наберут ли нужное количество”.





“В Могилёве на совещании с руководством администраций районов до предприятий Лифтмаш и Химволокно довели требование составить списки сотрудников в формате ФИО / адрес проживания /телефон. В списках должно быть по 700 человек. Официально информацию именно о посещении каких-либо митингов не доводили. Но неофициально все понимают, что речь именно о посещении митинга”.





«Сельхозпредприятие «Городокский» (по-простому колхоз) Лунинецкого района Брестской области. Принуждают сотрудников к поездке в Минск».





«ОАО «8 Марта» гонят на поезде на митинг».





«У тёти в школе директор лично вызывает всех учителей в кабинет и 1 на 1 приглашает пойти на митинг».





«УКП Жилкомхоз г. Шклова тоже собирает добровольно-принудительно людей в воскресенье на митинг в Минск».









«В центральный аппарат ОАО «Белагропромбанк» сегодня пришла «разнарядка» на митинг 25.10.2020, руководителям структурных подразделений довели количество представителей для участия в мероприятии. Вроде как будут поощрять материально».





Как сообщал Телеграф, в воскресенье, 25 октября, когда в Минске уже третий месяц традиционно проходят марши оппозиции, действующие власти Беларуси намерены организовать свою крупную акцию. Как сообщают СМИ, до районов страны доведен план по количеству участников, который руководителям на местах необходимо выполнить.



