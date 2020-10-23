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Претензии следствия к члену Коордсовета Знаку по-прежнему не конкретизированы – адвокат

23.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ходатайство защиты члена президиума Координационного совета Максима Знака о его допросе приобщено к материалам дела, претензии следствия не конкретизированы.




"Мы использовали все процессуальные возможности в виде ходатайств и жалоб, чтобы добиться конкретики о том, что расценивается в качестве преступления. Но претензии следствия к Максиму все так же не конкретизированы", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" адвокат Знака Дмитрий Лаевский в четверг.

Тогда защита потребовала провести допрос Знака по тем публикациям, в которых следствие усматривает преступление. "Это право обвиняемого - быть допрошенным по своему ходатайству. И что в итоге? Получили письмо, что ходатайство "приобщено к материалам дела", а про то, удовлетворено оно или нам отказано, - ни слова. Так что обвиняемый по его высказываниям не допрошен. Для обвиняемого остается тайной, что же из сказанного им расценивается в качестве преступления", - сказал Лаевский.

По его словам, "в обвинении нет цитат высказываний, публикации с высказываниями не предъявляют, допрос по ним не проведен". "При этом обвиняемый, который никогда не скрывался и ничем не мешал следствию, уже полтора месяца находится под стражей", - добавил Лаевский.

Он считает, что если "следствию нечего предъявить Знаку, то этого уже и не появится". "И чем дальше, тем сложнее видеть в этом признаки правовой процедуры. Мы все обжаловали и дальше будем оперативно обжаловать. Копим ответы с подписями уполномоченных должностных лиц, это важно", - подчеркнул Лаевский.

Он рассказал, что недавно за освобождение Знака выступил депутат Европарламента от ФРГ Сергей Лагодинский и записал видео в поддержку. Европарламентарий принял кейс коллеги "под личное парламентское попечительство". Он обратился к белорусским властям с просьбой "наконец-то прояснить, какие конкретно действия ставятся в вину коллеге Знаку", а также потребовал снять необоснованные обвинения.

Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели.
 
 
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Ходатайство защиты члена президиума Координационного совета Максима Знака о его допросе приобщено к материалам дела, претензии следствия не конкретизированы.
 
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