PayPal разрешит использование криптовалюты на своей платформе

Компания сообщила, что предоставит клиентам возможность покупать, хранить и продавать ряд криптовалют с помощью электронного кошелька. Эта функция станет доступна в США в течение ближайших недель





пишет interfax.by Изначально пользователям PayPal будет доступна покупка биткойнов, эфира (Ethereum), биткойн-кэшей и лайткойнов. PayPal хочет сделать функцию доступной для своей платформы Venmo и ряда международных рынков в первом полугодии следующего года,interfax.by





С начала 2021 года пользователи PayPal смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг у продавцов, позволяющих расплачиваться с помощью платежной системы. Компания отметила, что этот шаг "существенно повысит практическую ценность криптовалюты".





Акции PayPal в ходе торгов в четверг дешевеют на 3,8% после скачка до рекордного максимума накануне. За последние три месяца они выросли на 18,2%.



