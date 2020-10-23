ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

PayPal разрешит использование криптовалюты на своей платформе

23.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. планирует разрешить клиентам покупать криптовалюту через свои аккаунты и использовать ее для оплаты покупок.

Компания сообщила, что предоставит клиентам возможность покупать, хранить и продавать ряд криптовалют с помощью электронного кошелька. Эта функция станет доступна в США в течение ближайших недель

Изначально пользователям PayPal будет доступна покупка биткойнов, эфира (Ethereum), биткойн-кэшей и лайткойнов. PayPal хочет сделать функцию доступной для своей платформы Venmo и ряда международных рынков в первом полугодии следующего года, пишет interfax.by

С начала 2021 года пользователи PayPal смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг у продавцов, позволяющих расплачиваться с помощью платежной системы. Компания отметила, что этот шаг "существенно повысит практическую ценность криптовалюты".

Акции PayPal в ходе торгов в четверг дешевеют на 3,8% после скачка до рекордного максимума накануне. За последние три месяца они выросли на 18,2%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская платежная система PayPal Holdings Inc. планирует разрешить клиентам покупать криптовалюту через свои аккаунты и использовать ее для оплаты покупок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда действительно хочется «купляць беларускае». Выбираем вместе идеальный пуховик на холодный сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика