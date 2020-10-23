Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Полина Егоркина. Фото предоставлено героиней материала

За последние 2 месяца мысль о релокации приходила в голову многим собственникам белорусских компаний. Логично, что чаще они выбирают среди стран-соседей: Польша, Украина, Литва, Латвия. Что готова предложить бизнесу Польша? Делится соучредитель консалтинговой компании KP Consult Полина Егоркина.

KP Consult — консалтинговая компания, на рынке с 2016 года. Основные услуги — регистрация, помощь в организации бизнеса на территории Польши, дальнейшее сопровождение (бухгалтерское, кадровое и юридическое обслуживание, консультирование по таможенным и налоговым вопросам, переводы). Специализируется на работе с русскоязычными компаниями.

«Домашняя» страна для размеренной жизни

Польша — это страна с европейским уровнем жизни, но по духу она близка жителям постсоветских государств. Возможно, поэтому здесь так много выходцев из России, Украины, Беларуси.



Варшава. Фото предоставлено героиней материала

Каждый город Польши хорош по-своему. Например, в Варшаве множество парков, хорошие дороги, транспорт ходит строго по расписанию. Здесь довольно тихо и главное — безопасно. Из Минска легко добраться на автобусе или автомобиле, есть прямые авиарейсы. Краков знаменит хорошо сохранившейся исторической архитектурой, к тому же его считают центром IT-разработок Польши. Гданьск — курортный город на берегу моря.

Удобное географическое расположение, развитая инфраструктура, доступное кредитование, качественное образование и многое другое делают Польшу комфортной и привлекательной страной для жизни.

Почему выгодно вести бизнес в Польше?

Польша — одна из самых экономически стабильных и быстро развивающихся стран мира. По данным Международного валютного фонда, с 1989 года ВВП Польши на душу населения увеличился более чем в девять раз, это лучший показатель в Европе. Более того, по оценкам Европейской комиссии, в 2020 году рост экономики Польши сократится всего лишь на 4,6% из-за кризиса COVID-19. Вероятнее всего, и рецессия в Польше будет самой незначительной во всем Европейском союзе.



Фото предоставлено героиней материала

Рассмотрим подробнее, какие преимущества для бизнеса предоставляет польское правительство:

1. Выгодное налогообложение.

Налог на прибыль составляет 9% для компаний, чей оборот не превышает € 1,2 млн в год (с 2021 г. — € 2 млн). При обороте свыше € 1,2 млн в год налог составит 19%

Для компаний, которые получают доход от продажи прав интеллектуальной собственности (ИТ-компании, продавцы различных программ), предусмотрена льготная ставка 5%

Компании, которые занимаются исследованиями и разработками, имеют возможность вычесть из своей налоговой базы до 200% (и 250% в случае научно-исследовательских центров) расходов — например, связанных с заработной платой

С января 2021 года в Польше будет утвержден так называемый эстонский налог — фирма освобождается от уплаты налога на прибыль, пока прибыль остается в компании. Ожидается, что под эту программу попадут все компании, оборот которых составляет до 100 млн злотых в год (€ 22 млн).

В Польше довольно высокий подоходный налог для физлиц: 17% на доход до 85 528 злотых в год (€ 18,7 тысячи) и 32% на доход свыше этой суммы. Однако и тут есть существенные послабления для отдельных граждан. Например, все работники младше 26 лет освобождены от уплаты подоходного налога.



Ночная Варшава. Фото предоставлено героиней материала

2. Поддержка бизнеса государством в чрезвычайных ситуациях. Например, в пандемию правительство Польши выделило на поддержку бизнеса более € 22 млрд и еще € 45 млрд — на сохранение рабочих мест.

Для получения поддержки во время COVID достаточно было через свой онлайн-банк выслать заявку, и через 2 дня деньги приходили на счет. И это весьма приличные суммы, примерно 4% от годового оборота.

3. Доступ к европейским банкам с низкими ставками кредитования (как личных потребностей, так и нужд бизнеса). Европейские банки — это гарантия стабильности и безопасности. Кроме того, это доступ к «дешевым» деньгам. Сейчас ставки по ипотеке составляют около 3% годовых, кредиты на пополнение оборотных средств — 2,5−3% годовых. На рынке также большое количество предложений так называемых кредитов на старт, которые позволяют получить финансирование новым компаниям.

4. Бизнес в Польше могут вести иностранцы. Организация и регистрация бизнеса для иностранцев происходит на таких же условиях, как и для граждан Польши. Одно исключение — иностранец без постоянного ВНЖ, карты Поляка или гражданства любой страны Евросоюза не может открыть ИП. А компанию — без вопросов! Все, что требуется — копия паспорта. Не нужны ни виза, ни вид на жительство.

5. Простое открытие бизнеса. Минимальный уставный капитал для открытия ООО (самая популярная форма деятельности) составляет всего 5 тысяч злотых (€ 1110). В соседних странах уставный капитал для открытия ООО значительно больше: в Эстонии и Литве — € 2500, в Латвии — € 2800.

В 2012 году Польша ввела упрощенный процесс регистрации, то есть появилась возможность открыть фирму онлайн. Сейчас это занимает около 2 недель. Конечно, есть нюансы и не всем это подходит. К примеру, при регистрации в интернете устав компании является стандартным, внесение в него изменений ограничено. На этапе регистрации необходимо иметь электронно-цифровую подпись.

Зарегистрировать компанию можно и у нотариуса, это займет около полутора месяцев. Однако и это можно сделать удаленно с помощью доверенного лица.



Фото предоставлено героиней материала

Кому польское правительство помогает в релокации?

В начале сентября правительство Польши запустило программу помощи Poland Business Harbour для релокации белорусского бизнеса и IT-специалистов. В этой программе можно выделить 3 направления поддержки:

ИТ-специалисты как физические лица. Для них предусмотрено ускоренное (в приоритетном порядке) получение визы и предоставление списка вакансий от заинтересованных работодателей, а это более 70 компаний

Для них предусмотрено ускоренное (в приоритетном порядке) получение визы и предоставление вакансий от заинтересованных работодателей, а это более 70 компаний Стартапы. Правительственная программа оплачивает расходы на переезд в размере 5000 злотых (€ 1,1 тыс.), ее представители помогают арендовать жилье и предоставляют доступ к офисным пространствам (коворкингам). И, что важно, — интегрируют в ИТ-сообщество Польши, т.е. организовывают встречи, презентации

Правительственная программа оплачивает расходы на переезд в размере 5000 злотых (€ 1,1 тыс.), ее представители помогают арендовать жилье и предоставляют доступ к офисным пространствам (коворкингам). И, что важно, — интегрируют в ИТ-сообщество Польши, т.е. организовывают встречи, презентации Малый, средний и крупный бизнес. Для них осуществляется в основном коммуникационная поддержка. Можно позвонить 24/7 по горячей линии на русском языке +48 22 70−343−70 или написать на почту paih24_by@paih.gov.pl и узнать все, что интересует по ведению бизнеса в Польше. Также бизнесу организуют встречи с заинтересованными поставщиками или покупателями.

Предложение формируется исходя из потребностей компании. По данным представителей программы Poland business harbour, в программе сейчас участвуют около 20 компаний. Если вы становитесь ее участником, то можете получить национальную визу сроком на год по ускоренной программе.



Варшава. Фото предоставлено героиней материала

Кроме того, Польша сейчас выдает так называемую гуманитарную визу, которая дает право пребывать в Польше в течение года. Это национальная виза, которая может быть выдана на срок до одного года и до 365 дней пребывания. В ноябре 2020 года ожидается принятие решения о том, что она также даст право трудоустройства.

(Пока мы готовили материал, стало известно, что правительство Польши отозвало своих послов из Беларуси, и документы на визы временно не принимаются).

«Как мне переехать, если я не знаю польский?»

Вопрос про знание польского — один из самых частых в нашей работе. Но выучить этот язык не так сложно: он схож с русским и белорусским, они принадлежат к одной языковой группе.

Я из России, с польским языком никогда не сталкивалась, знания были «нулевые». Через полгода занятий с репетитором я смогла вполне прилично общаться.

В Польше много русскоговорящих жителей из самых разных сфер. И найти специалиста со знанием русского языка — вообще не проблема. Это касается и работы, и обустройства быта — много сантехников, электриков, врачей говорят по-русски. Во многих банках есть инфолинии на русском языке.



Фото предоставлено героиней материала

Возможностей для изучения языка множество: индивидуальные или групповые курсы, репетиторы, языковой обмен. Можно заниматься как платно, так и бесплатно. Существуют благотворительные организации и фонды, которые обучают языку в рамках интеграции иностранцев в Польше (к примеру, фонд Осалене и Мультикультурный центр ).

Также в Польше очень распространен английский. Если вы его знаете, то проблем с коммуникацией не будет. Вся молодежь, все сотрудники в кафе и магазинах говорят на английском.

Где получить личную консультацию по открытию бизнеса в Польше?

Мы в KP Consult запустили сервис бесплатных консультаций по регистрации бизнеса в Польше. По каждому запросу мы предлагаем пошаговую инструкцию, так как сложно давать общие советы по последовательности релокации — все случаи индивидуальны. Кому-то нужна помощь в переезде компании на 100 человек, а кто-то просто хочет зарегистрировать компанию в Польше без переезда.



Фото предоставлено героиней материала

Мы помогаем компаниям зарегистрировать фирму в Польше: ходим к нотариусу, готовим устав и все остальные документы, можем подыскать офис и сотрудников. Делаем все необходимое до тех пор, пока владелец компании не придет в свой офис и начнет работать. И есть возможность все сделать удаленно. После начала работы компании можем организовать бухгалтерский и кадровый учет, оказывать юридическое сопровождение.

Релокация — это всегда стресс. Мы поможем сделать так, чтобы переезд прошел как можно более безболезненно и ваш бизнес обрел «второе дыхание». Добро пожаловать в Польшу!

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