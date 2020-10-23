|
Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
23.10.2020 09:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
За последние 2 месяца мысль о релокации приходила в голову многим собственникам белорусских компаний. Логично, что чаще они выбирают среди стран-соседей: Польша, Украина, Литва, Латвия. Что готова предложить бизнесу Польша? Делится соучредитель консалтинговой компании KP Consult Полина Егоркина.
«Домашняя» страна для размеренной жизни
Польша — это страна с европейским уровнем жизни, но по духу она близка жителям постсоветских государств. Возможно, поэтому здесь так много выходцев из России, Украины, Беларуси.
Каждый город Польши хорош по-своему. Например, в Варшаве множество парков, хорошие дороги, транспорт ходит строго по расписанию. Здесь довольно тихо и главное — безопасно. Из Минска легко добраться на автобусе или автомобиле, есть прямые авиарейсы. Краков знаменит хорошо сохранившейся исторической архитектурой, к тому же его считают центром IT-разработок Польши. Гданьск — курортный город на берегу моря.
Удобное географическое расположение, развитая инфраструктура, доступное кредитование, качественное образование и многое другое делают Польшу комфортной и привлекательной страной для жизни.
Почему выгодно вести бизнес в Польше?
Польша — одна из самых экономически стабильных и быстро развивающихся стран мира. По
Рассмотрим подробнее, какие преимущества для бизнеса предоставляет польское правительство:
1. Выгодное налогообложение.
В Польше довольно высокий подоходный налог для физлиц: 17% на доход до 85 528 злотых в год (€ 18,7 тысячи) и 32% на доход свыше этой суммы. Однако и тут есть существенные послабления для отдельных граждан. Например, все работники младше 26 лет освобождены от уплаты подоходного налога.
2. Поддержка бизнеса государством в чрезвычайных ситуациях. Например, в пандемию правительство Польши выделило на поддержку бизнеса более € 22 млрд и еще € 45 млрд — на сохранение рабочих мест.
Для получения поддержки во время COVID достаточно было через свой онлайн-банк выслать заявку, и через 2 дня деньги приходили на счет. И это весьма приличные суммы, примерно 4% от годового оборота.
3. Доступ к европейским банкам с низкими ставками кредитования (как личных потребностей, так и нужд бизнеса). Европейские банки — это гарантия стабильности и безопасности. Кроме того, это доступ к «дешевым» деньгам. Сейчас ставки по ипотеке составляют около 3% годовых, кредиты на пополнение оборотных средств — 2,5−3% годовых. На рынке также большое количество предложений так называемых кредитов на старт, которые позволяют получить финансирование новым компаниям.
4. Бизнес в Польше могут вести иностранцы. Организация и регистрация бизнеса для иностранцев происходит на таких же условиях, как и для граждан Польши. Одно исключение — иностранец без постоянного ВНЖ, карты Поляка или гражданства любой страны Евросоюза не может открыть ИП. А компанию — без вопросов! Все, что требуется — копия паспорта. Не нужны ни виза, ни вид на жительство.
5. Простое открытие бизнеса. Минимальный уставный капитал для открытия ООО (самая популярная форма деятельности) составляет всего 5 тысяч злотых (€ 1110). В соседних странах уставный капитал для открытия ООО значительно больше: в Эстонии и Литве — € 2500, в Латвии — € 2800.
В 2012 году Польша ввела упрощенный процесс регистрации, то есть появилась возможность
Зарегистрировать компанию можно и у нотариуса, это займет около полутора месяцев. Однако и это можно сделать удаленно с помощью доверенного лица.
Кому польское правительство помогает в релокации?
В начале сентября правительство Польши запустило программу помощи Poland Business Harbour для релокации белорусского бизнеса и IT-специалистов. В этой программе можно выделить 3 направления поддержки:
Предложение формируется исходя из потребностей компании. По данным представителей программы Poland business harbour, в программе сейчас участвуют около 20 компаний. Если вы становитесь ее участником, то можете получить национальную визу сроком на год по ускоренной программе.
Кроме того, Польша сейчас выдает так называемую гуманитарную визу, которая дает право пребывать в Польше в течение года. Это национальная виза, которая может быть выдана на срок до одного года и до 365 дней пребывания. В ноябре 2020 года ожидается принятие решения о том, что она также даст право трудоустройства.
(Пока мы готовили материал, стало известно, что правительство Польши
«Как мне переехать, если я не знаю польский?»
Вопрос про знание польского — один из самых частых в нашей работе. Но выучить этот язык не так сложно: он схож с русским и белорусским, они принадлежат к одной языковой группе.
Я из России, с польским языком никогда не сталкивалась, знания были «нулевые». Через полгода занятий с репетитором я смогла вполне прилично общаться.
В Польше много русскоговорящих жителей из самых разных сфер. И найти специалиста со знанием русского языка — вообще не проблема. Это касается и работы, и обустройства быта — много сантехников, электриков, врачей говорят по-русски. Во многих банках есть инфолинии на русском языке.
Возможностей для изучения языка множество: индивидуальные или групповые курсы, репетиторы, языковой обмен. Можно заниматься как платно, так и бесплатно. Существуют благотворительные организации и фонды, которые обучают языку в рамках интеграции иностранцев в Польше (к примеру, фонд
Также в Польше очень распространен английский. Если вы его знаете, то проблем с коммуникацией не будет. Вся молодежь, все сотрудники в кафе и магазинах говорят на английском.
Где получить личную консультацию по открытию бизнеса в Польше?
Мы в KP Consult запустили сервис бесплатных консультаций по регистрации бизнеса в Польше. По каждому запросу мы предлагаем пошаговую инструкцию, так как сложно давать общие советы по последовательности релокации — все случаи индивидуальны. Кому-то нужна помощь в переезде компании на 100 человек, а кто-то просто хочет зарегистрировать компанию в Польше без переезда.
Мы помогаем компаниям зарегистрировать фирму в Польше: ходим к нотариусу, готовим устав и все остальные документы, можем подыскать офис и сотрудников. Делаем все необходимое до тех пор, пока владелец компании не придет в свой офис и начнет работать. И есть возможность все сделать удаленно. После начала работы компании можем организовать бухгалтерский и кадровый учет, оказывать юридическое сопровождение.
Релокация — это всегда стресс. Мы
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 2 месяца мысль о релокации приходила в голову многим собственникам белорусских компаний. Логично, что чаще они выбирают среди стран-соседей: Польша,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)