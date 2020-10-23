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Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса

23.10.2020 09:39 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Полина Егоркина. Фото предоставлено героиней материала

За последние 2 месяца мысль о релокации приходила в голову многим собственникам белорусских компаний. Логично, что чаще они выбирают среди стран-соседей: Польша, Украина, Литва, Латвия. Что готова предложить бизнесу Польша? Делится соучредитель консалтинговой компании KP Consult Полина Егоркина.

KP Consult — консалтинговая компания, на рынке с 2016 года. Основные услуги — регистрация, помощь в организации бизнеса на территории Польши, дальнейшее сопровождение (бухгалтерское, кадровое и юридическое обслуживание, консультирование по таможенным и налоговым вопросам, переводы). Специализируется на работе с русскоязычными компаниями.

«Домашняя» страна для размеренной жизни

Польша — это страна с европейским уровнем жизни, но по духу она близка жителям постсоветских государств. Возможно, поэтому здесь так много выходцев из России, Украины, Беларуси.

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Варшава. Фото предоставлено героиней материала

Каждый город Польши хорош по-своему. Например, в Варшаве множество парков, хорошие дороги, транспорт ходит строго по расписанию. Здесь довольно тихо и главное — безопасно. Из Минска легко добраться на автобусе или автомобиле, есть прямые авиарейсы. Краков знаменит хорошо сохранившейся исторической архитектурой, к тому же его считают центром IT-разработок Польши. Гданьск — курортный город на берегу моря.

Удобное географическое расположение, развитая инфраструктура, доступное кредитование, качественное образование и многое другое делают Польшу комфортной и привлекательной страной для жизни.

Почему выгодно вести бизнес в Польше?

Польша — одна из самых экономически стабильных и быстро развивающихся стран мира. По данным Международного валютного фонда, с 1989 года ВВП Польши на душу населения увеличился более чем в девять раз, это лучший показатель в Европе. Более того, по оценкам Европейской комиссии, в 2020 году рост экономики Польши сократится всего лишь на 4,6% из-за кризиса COVID-19. Вероятнее всего, и рецессия в Польше будет самой незначительной во всем Европейском союзе.

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Фото предоставлено героиней материала

Рассмотрим подробнее, какие преимущества для бизнеса предоставляет польское правительство:

1. Выгодное налогообложение.

  • Налог на прибыль составляет 9% для компаний, чей оборот не превышает € 1,2 млн в год (с 2021 г. — € 2 млн). При обороте свыше € 1,2 млн в год налог составит 19%
  • Для компаний, которые получают доход от продажи прав интеллектуальной собственности (ИТ-компании, продавцы различных программ), предусмотрена льготная ставка 5%
  • Компании, которые занимаются исследованиями и разработками, имеют возможность вычесть из своей налоговой базы до 200% (и 250% в случае научно-исследовательских центров) расходов — например, связанных с заработной платой
  • С января 2021 года в Польше будет утвержден так называемый эстонский налог — фирма освобождается от уплаты налога на прибыль, пока прибыль остается в компании. Ожидается, что под эту программу попадут все компании, оборот которых составляет до 100 млн злотых в год (€ 22 млн).

В Польше довольно высокий подоходный налог для физлиц: 17% на доход до 85 528 злотых в год (€ 18,7 тысячи) и 32% на доход свыше этой суммы. Однако и тут есть существенные послабления для отдельных граждан. Например, все работники младше 26 лет освобождены от уплаты подоходного налога.

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Ночная Варшава. Фото предоставлено героиней материала

2. Поддержка бизнеса государством в чрезвычайных ситуациях. Например, в пандемию правительство Польши выделило на поддержку бизнеса более € 22 млрд и еще € 45 млрд — на сохранение рабочих мест.

Для получения поддержки во время COVID достаточно было через свой онлайн-банк выслать заявку, и через 2 дня деньги приходили на счет. И это весьма приличные суммы, примерно 4% от годового оборота.

3. Доступ к европейским банкам с низкими ставками кредитования (как личных потребностей, так и нужд бизнеса). Европейские банки — это гарантия стабильности и безопасности. Кроме того, это доступ к «дешевым» деньгам. Сейчас ставки по ипотеке составляют около 3% годовых, кредиты на пополнение оборотных средств — 2,5−3% годовых. На рынке также большое количество предложений так называемых кредитов на старт, которые позволяют получить финансирование новым компаниям.

4. Бизнес в Польше могут вести иностранцы. Организация и регистрация бизнеса для иностранцев происходит на таких же условиях, как и для граждан Польши. Одно исключение — иностранец без постоянного ВНЖ, карты Поляка или гражданства любой страны Евросоюза не может открыть ИП. А компанию — без вопросов! Все, что требуется — копия паспорта. Не нужны ни виза, ни вид на жительство.

5. Простое открытие бизнеса. Минимальный уставный капитал для открытия ООО (самая популярная форма деятельности) составляет всего 5 тысяч злотых (€ 1110). В соседних странах уставный капитал для открытия ООО значительно больше: в Эстонии и Литве — € 2500, в Латвии — € 2800.

В 2012 году Польша ввела упрощенный процесс регистрации, то есть появилась возможность открыть фирму онлайн. Сейчас это занимает около 2 недель. Конечно, есть нюансы и не всем это подходит. К примеру, при регистрации в интернете устав компании является стандартным, внесение в него изменений ограничено. На этапе регистрации необходимо иметь электронно-цифровую подпись.

Зарегистрировать компанию можно и у нотариуса, это займет около полутора месяцев. Однако и это можно сделать удаленно с помощью доверенного лица.

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Фото предоставлено героиней материала

Кому польское правительство помогает в релокации?

В начале сентября правительство Польши запустило программу помощи Poland Business Harbour для релокации белорусского бизнеса и IT-специалистов. В этой программе можно выделить 3 направления поддержки:

  • ИТ-специалисты как физические лица. Для них предусмотрено ускоренное (в приоритетном порядке) получение визы и предоставление списка вакансий от заинтересованных работодателей, а это более 70 компаний
  • Стартапы. Правительственная программа оплачивает расходы на переезд в размере 5000 злотых (€ 1,1 тыс.), ее представители помогают арендовать жилье и предоставляют доступ к офисным пространствам (коворкингам). И, что важно, — интегрируют в ИТ-сообщество Польши, т.е. организовывают встречи, презентации
  • Малый, средний и крупный бизнес. Для них осуществляется в основном коммуникационная поддержка. Можно позвонить 24/7 по горячей линии на русском языке +48 22 70−343−70 или написать на почту paih24_by@paih.gov.pl и узнать все, что интересует по ведению бизнеса в Польше. Также бизнесу организуют встречи с заинтересованными поставщиками или покупателями.

Предложение формируется исходя из потребностей компании. По данным представителей программы Poland business harbour, в программе сейчас участвуют около 20 компаний. Если вы становитесь ее участником, то можете получить национальную визу сроком на год по ускоренной программе.

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Варшава. Фото предоставлено героиней материала

Кроме того, Польша сейчас выдает так называемую гуманитарную визу, которая дает право пребывать в Польше в течение года. Это национальная виза, которая может быть выдана на срок до одного года и до 365 дней пребывания. В ноябре 2020 года ожидается принятие решения о том, что она также даст право трудоустройства.

(Пока мы готовили материал, стало известно, что правительство Польши отозвало своих послов из Беларуси, и документы на визы временно не принимаются).

«Как мне переехать, если я не знаю польский?»

Вопрос про знание польского — один из самых частых в нашей работе. Но выучить этот язык не так сложно: он схож с русским и белорусским, они принадлежат к одной языковой группе.

Я из России, с польским языком никогда не сталкивалась, знания были «нулевые». Через полгода занятий с репетитором я смогла вполне прилично общаться.

В Польше много русскоговорящих жителей из самых разных сфер. И найти специалиста со знанием русского языка — вообще не проблема. Это касается и работы, и обустройства быта — много сантехников, электриков, врачей говорят по-русски. Во многих банках есть инфолинии на русском языке.

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Фото предоставлено героиней материала

Возможностей для изучения языка множество: индивидуальные или групповые курсы, репетиторы, языковой обмен. Можно заниматься как платно, так и бесплатно. Существуют благотворительные организации и фонды, которые обучают языку в рамках интеграции иностранцев в Польше (к примеру, фонд Осалене и Мультикультурный центр).

Также в Польше очень распространен английский. Если вы его знаете, то проблем с коммуникацией не будет. Вся молодежь, все сотрудники в кафе и магазинах говорят на английском.

Где получить личную консультацию по открытию бизнеса в Польше?

Мы в KP Consult запустили сервис бесплатных консультаций по регистрации бизнеса в Польше. По каждому запросу мы предлагаем пошаговую инструкцию, так как сложно давать общие советы по последовательности релокации — все случаи индивидуальны. Кому-то нужна помощь в переезде компании на 100 человек, а кто-то просто хочет зарегистрировать компанию в Польше без переезда.

Релокейт в Польшу: разбираем возможности для бизнеса
Фото предоставлено героиней материала

Мы помогаем компаниям зарегистрировать фирму в Польше: ходим к нотариусу, готовим устав и все остальные документы, можем подыскать офис и сотрудников. Делаем все необходимое до тех пор, пока владелец компании не придет в свой офис и начнет работать. И есть возможность все сделать удаленно. После начала работы компании можем организовать бухгалтерский и кадровый учет, оказывать юридическое сопровождение.

Релокация — это всегда стресс. Мы поможем сделать так, чтобы переезд прошел как можно более безболезненно и ваш бизнес обрел «второе дыхание». Добро пожаловать в Польшу!

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Теги: Минск
 
 
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За последние 2 месяца мысль о релокации приходила в голову многим собственникам белорусских компаний. Логично, что чаще они выбирают среди стран-соседей: Польша,...
 
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