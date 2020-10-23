ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбил 16-летнего велосипедиста и бросил умирать - год «домашней химии». Рассказываем, как так

23.10.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель, который в августе прошлого года в Полоцке сбил насмерть 16-летнего велосипедиста и сбежал с места ДТП, получил год так называемой «домашней химии». Об этом gorod214.by сообщила старший помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Шебеко.


ДТП произошло в августе 2019 года. 33-летний водитель Opel Astra ехал со скоростью около 79 км/час по улице Ленинградской в Полоцке и сбил 16-летнего велосипедиста.

С места ДТП водитель скрылся. Позже мужчина объяснил, что уехал, так как испугался и рассчитывал на то, что скорую вызовут очевидцы.

Так и случилось: медикам позвонили люди с ближайшей остановки.

Подросток-велосипедист долго лечился в разных больницах, но от полученных травм умер.

Эксперты установили: наезд на велосипедиста произошел в полосе движения автомобиля, и даже если бы водитель ехал с разрешенной скоростью в 60 км/час, у него не было бы возможности предотвратить ДТП.

Водителя судили только за заведомое оставление человека в опасности.

Мужчина получил год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он выплатит 5400 рублей (штраф государству), а также 3000 рублей матери погибшего велосипедиста (компенсация морального вреда). Его также лишили прав на три года.

Мужчина обжаловал приговор, но областной суд согласился с решением суда Полоцкого района и Полоцка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подросток-велосипедист долго лечился в разных больницах, но от полученных травм умер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Fiat 500e разжился версией 3+1 с четвертой дверью, открывающейся против хода движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика