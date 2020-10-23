Сбил 16-летнего велосипедиста и бросил умирать - год «домашней химии». Рассказываем, как так

Источник материала: Tut.by

Водитель, который в августе прошлого года в Полоцке сбил насмерть 16-летнего велосипедиста и сбежал с места ДТП, получил год так называемой «домашней химии». Об этом gorod214.by сообщила старший помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Шебеко.





ДТП произошло в августе 2019 года. 33-летний водитель Opel Astra ехал со скоростью около 79 км/час по улице Ленинградской в Полоцке и сбил 16-летнего велосипедиста.

С места ДТП водитель скрылся. Позже мужчина объяснил, что уехал, так как испугался и рассчитывал на то, что скорую вызовут очевидцы.

Так и случилось: медикам позвонили люди с ближайшей остановки.

Подросток-велосипедист долго лечился в разных больницах, но от полученных травм умер.

Эксперты установили: наезд на велосипедиста произошел в полосе движения автомобиля, и даже если бы водитель ехал с разрешенной скоростью в 60 км/час, у него не было бы возможности предотвратить ДТП.

Водителя судили только за заведомое оставление человека в опасности.

Мужчина получил год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Он выплатит 5400 рублей (штраф государству), а также 3000 рублей матери погибшего велосипедиста (компенсация морального вреда). Его также лишили прав на три года.

Мужчина обжаловал приговор, но областной суд согласился с решением суда Полоцкого района и Полоцка.