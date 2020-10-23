ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Fiat 500e разжился версией 3+1 с четвертой дверью, открывающейся против хода движения

23.10.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Fiat расширила гамму доступных модификаций городского электрокара 500e — компанию трехдверному хетчбэку и версии с мягким верхом составит не совсем обычный четырехдверный вариант модели.


В ряду 500e версия с обозначением 3+1 станет самой практичной в линейке — отличается она наличием небольшой задней «створки» с пассажирской стороны, которая открывается против хода движения и только с внутренней стороны (при этом передняя дверь тоже должна быть открыта). Доступ внутрь облегчает и отсутствие центральной стойки. В Fiat говорят, что 500e 3+1 на 30 кг тяжелее исходной «трехдверки», однако это никак не повлияло ни на управляемость, ни на потребление электроэнергии.



Как и прочие 500e, на рынке 3+1 первое время будет доступен в дорогой комплектации La Prima, у которой уже «в базе» предусмотрены щедрый хромированный декор на кузове, светодиодные фары, и двухцветные 17-дюймовые колесные диски. В салоне таких машин — обитые кожзамом сиденья, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном, камера заднего вида с динамической разметкой и комплекс электронных ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, распознавания знаков и удержания машины в полосе.


Кроме того, у 500e появилась бюджетная версия Action с электромотором мощностью 95 л. с. и батареей емкостью 23,8 кВтч против 116 л. с. и 42 кВтч у старших и более щедро оснащенных версий. До 100 км/ч стартовая модификация «пятисотки» разгоняется за паспортные 9,5 секунды, максимальная скорость — 130 км/ч, а запас хода на одной зарядке равен 180 км (по циклу WLTP). Зарядное устройство поддерживает мощность до 50 кВт — по данным Fiat, подзарядить батарею для 50-километрового броска можно менее чем за 10 минут.


Впрочем, самое главное достоинство 500e Action — его цена: в Италии за такой хетчбэк просят от 19 900 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Fiat расширила гамму доступных модификаций городского электрокара 500e за счет четырехдверного варианта модели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стримеры должны платить за игры лицензией на их коммерческое использование, считает создатель Far Cry 4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика