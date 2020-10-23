Fiat 500e разжился версией 3+1 с четвертой дверью, открывающейся против хода движения

Источник материала: Tut.by

Компания Fiat расширила гамму доступных модификаций городского электрокара 500e — компанию трехдверному хетчбэку и версии с мягким верхом составит не совсем обычный четырехдверный вариант модели.





В ряду 500e версия с обозначением 3+1 станет самой практичной в линейке — отличается она наличием небольшой задней «створки» с пассажирской стороны, которая открывается против хода движения и только с внутренней стороны (при этом передняя дверь тоже должна быть открыта). Доступ внутрь облегчает и отсутствие центральной стойки. В Fiat говорят, что 500e 3+1 на 30 кг тяжелее исходной «трехдверки», однако это никак не повлияло ни на управляемость, ни на потребление электроэнергии.









Как и прочие 500e, на рынке 3+1 первое время будет доступен в дорогой комплектации La Prima, у которой уже «в базе» предусмотрены щедрый хромированный декор на кузове, светодиодные фары, и двухцветные 17-дюймовые колесные диски. В салоне таких машин — обитые кожзамом сиденья, мультимедиасистема с 10,25-дюймовым экраном, камера заднего вида с динамической разметкой и комплекс электронных ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, распознавания знаков и удержания машины в полосе.





Кроме того, у 500e появилась бюджетная версия Action с электромотором мощностью 95 л. с. и батареей емкостью 23,8 кВтч против 116 л. с. и 42 кВт⋅ч у старших и более щедро оснащенных версий. До 100 км/ч стартовая модификация «пятисотки» разгоняется за паспортные 9,5 секунды, максимальная скорость — 130 км/ч, а запас хода на одной зарядке равен 180 км (по циклу WLTP). Зарядное устройство поддерживает мощность до 50 кВт — по данным Fiat, подзарядить батарею для 50-километрового броска можно менее чем за 10 минут.





Впрочем, самое главное достоинство 500e Action — его цена: в Италии за такой хетчбэк просят от 19 900 евро.