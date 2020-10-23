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Хабиб сделал вес перед боем с Гэтжи

23.10.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи успешно прошли процедуру взвешивания перед боем, сообщает РБК.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 22 Окт 2020 в 10:09 PDT

Оба бойца показали одинаковый вес — 70,3 кг, это максимально значение в легкой весовой категории.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 22 Окт 2020 в 10:23 PDT

Бой в легкой весовой категории между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (примерно в 23.00 по минскому времени). На счету 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения, 31-летнего американца 22 победы и 2 поражения.

 
 
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Сейчас он взвешивался в штанах.
 
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