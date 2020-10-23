Хабиб сделал вес перед боем с Гэтжи

Источник материала: Tut.by

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи успешно прошли процедуру взвешивания перед боем, сообщает РБК.

Оба бойца показали одинаковый вес — 70,3 кг, это максимально значение в легкой весовой категории.

Бой в легкой весовой категории между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (примерно в 23.00 по минскому времени). На счету 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения, 31-летнего американца 22 победы и 2 поражения.