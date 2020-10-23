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Стримеры должны платить за игры лицензией на их коммерческое использование, считает создатель Far Cry 4

23.10.2020 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Творческий директор Typhoon Studios Алекс Хатчинсон известен как ведущий геймдизайнер Far Cry 4 и Assassin's Creed III. Он считает, что стримеры, которые транслируют видеоигровой контент на популярных платформах, должны не просто покупать игру, а приобретать полноценную лицензию на ее коммерческое использование.

Он не понимает, почему видеоигры могут быть исключением в давнем принципе: за создание контента на основе чужого продукта надо платить. С доводами о том, что трансляции на Twitch служат инструментом продвижения игр, Хатчинсон не согласен: стримеры работают на себя, а не на продвижение игры.

Если для существования их шоу необходимы игры, то процент их выручки должен идти авторам тех игр, которые они используют, — полагает игровой разработчик. А если стримеры считают, что за игры платить не надо, то пусть делают стримы без них. Хатчинсон явно затаил некую обиду на стримеров.

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Творческий директор Typhoon Studios Алекс Хатчинсон известен как ведущий геймдизайнер Far Cry 4 и Assassin's Creed III. Он считает, что стримеры, которые транслируют видеоигровой...
 
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