Стримеры должны платить за игры лицензией на их коммерческое использование, считает создатель Far Cry 4

Источник материала: Onliner

Творческий директор Typhoon Studios Алекс Хатчинсон известен как ведущий геймдизайнер Far Cry 4 и Assassin's Creed III. Он считает, что стримеры, которые транслируют видеоигровой контент на популярных платформах, должны не просто покупать игру, а приобретать полноценную лицензию на ее коммерческое использование.

Он не понимает, почему видеоигры могут быть исключением в давнем принципе: за создание контента на основе чужого продукта надо платить. С доводами о том, что трансляции на Twitch служат инструментом продвижения игр, Хатчинсон не согласен: стримеры работают на себя, а не на продвижение игры.

The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) October 22, 2020

— Если для существования их шоу необходимы игры, то процент их выручки должен идти авторам тех игр, которые они используют, — полагает игровой разработчик. А если стримеры считают, что за игры платить не надо, то пусть делают стримы без них. Хатчинсон явно затаил некую обиду на стримеров.