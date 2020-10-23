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На пожаре под Ляховичами погибли два человека
Источник материала: Навiны
Две жизни унес огонь сегодня ночью в нежилом доме в агрогородке Жеребковичи.
В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек.
В настоящее время, эксперты устанавливают причины трагедии, а также личности погибших.
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Две жизни унес огонь сегодня ночью в нежилом доме в агрогородке Жеребковичи.
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