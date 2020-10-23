На пожаре под Ляховичами погибли два человека

Две жизни унес огонь сегодня ночью в нежилом доме в агрогородке Жеребковичи.



Фото носит иллюстративный характер

В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

В настоящее время, эксперты устанавливают причины трагедии, а также личности погибших.