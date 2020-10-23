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Путин: Россия рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в события в Беларуси
23.10.2020 10:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ria.ru
Путин заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси и рассчитывает, что и остальные страны не будут навязывать Минску свои решения.
"Нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения, в том числе, возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции", - подчеркнул президент РФ.
При этом Путин отметил, что, возможно, в ходе событий в Беларуси была применена "неоправданная жесткость". "Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил", - сказал он. Но в целом, по его словам, "то, что происходило в Беларуси, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий". "Во всяком случае в безоружного человека в спину никто не стрелял из боевого оружия", - передает слова Путина
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Путин заявил, что Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси и рассчитывает, что и остальные страны не будут навязывать Минску свои решения.
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