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Умерла артистка Купаловского театра Галина Толкачева
23.10.2020 10:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
euroradio.fm
Народная артистка Беларуси Галина Толкачева скончалась 22 октября. Ей было 86 лет.
Толкачева родилась в 1934 году. В 1957-м окончила актерский факультет Белорусского государственного театрально-художественного института по специальности «актер драматичного театра». С того времени и до конца жизни работала в Национальном академическом театре им. Янки Купалы. В 1990 году ей присвоено звание народной артистки Беларуси.
Среди самых ярких ее ролей — Наташа в спектакле ««Яшчэ раз пра каханне» Радзинского. Актриса признавалась, что ей очень нравилась эта героиня. Также сыграла в спектаклях «Святая святых» Друце, «Последняя жертва», «Лес» Островского, «На дне» Горького, «Ревизор» Гоголя, «Поминальная молитва» Горина и многих других.
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Народная артистка Беларуси Галина Толкачева скончалась 22 октября. Ей было 86 лет.
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