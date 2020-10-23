«Коммерсантъ»: Нарышкин привез Лукашенко последнее предупреждение









«Визиту в Минск главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина предшествовала целая череда важных событий. В этой связи можно сходу сделать вывод, что поездка эта выглядит весьма логичной, и со спецслужбами она связана лишь косвенно. Главное состоит в том, что договоренности Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи от 14 сентября практически полностью проигнорированы белорусской стороной. Москва не может быть этим довольна.





Ранее на этот счет в Минск был послан недвусмысленный сигнал через федеральный телевизор. Там так прямо все и было сказано: мы свои обещания выполняем, первый транш кредита перечислили, и что в ответ? Ничего. Россия не может вкладывать деньги в тех, кто не держит слово. Итак, по пунктам.





Протесты продолжаются. Хотя Лукашенко обещал их оперативно пресечь еще месяц назад. Разговоры о новой конституции ведутся лишь в теории, но ничего не слышно о референдуме, чтобы ее принять. Читай: Лукашенко не собирается никуда уходить, даже в перспективе. Кроме того, судя по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль не был поставлен в известность о тайной инаугурации партнера. Так союзники не поступают — это откровенное неуважение», — cчитает российский обозреватель.





«Между тем обстановка для Лукашенко ухудшается на глазах. Можно как угодно относиться к «народному ультиматуму» Светланы Тихановской, не воспринимать его всерьез, тем не менее, все это рискует привести к еще большему обострению и без того сложной ситуации. Только кнутом действовать невозможно. Люди должны видеть хоть какую-то перспективу, а ее нет.





И вот в Беларусь прибывает Сергей Нарышкин. Он сходу дает понять, что получил карт-бланш от Владимира Путина. Приехал с самими что ни на есть высокими полномочиями. Он фактически ставит Лукашенко задачу в первую очередь восстановить стабильность, а также провести конституционную реформу. А потом, видимо, уйти.





Нельзя исключать, что Нарышкин привез из Москвы последнее предупреждение: или конструктивное сотрудничество — или спасай себя сам.





Денег уж точно в такой ситуации никто не даст. Весь этот цирк с посещением СИЗО и назначением собственной лояльной оппозиции не выдерживает никакой критики», — считает обозреватель «Коммерсанта».