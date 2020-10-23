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Хакер из Нидерландов за 5 попыток подобрал пароль к Twitter-аккаунту Трампа
Источник материала: Партизан
Голландец Виктор Геверс утверждает, что с пятой попытки сумел получить доступ к аккаунту в Twitter президента США Дональда Трампа, сообщила газета Volkskrant.
По его словам, он не был заблокирован в системе после того, как четыре раза ввел неверный пароль. На пятой попытке он вбил maga2020! (предвыборный лозунг президента США – Make America Great Again 2020!) и вошел в аккаунт.
Геверс уточнил, что сразу после этого он уведомил о произошедшем ФБР, ЦРУ, соцсеть и команду Трампа.
При этом в Twitter опровергли информацию, опубликованную изданием. В компании завили, что нет никаких доказательств, что посторонний входил в аккаунт Трампа. Там также добавили, что соцсеть внедрила меры безопасности учетных записей для определенной группы известных людей в Соединенных Штатах, а также федеральных органов власти.
Ранее Геверс уже получал доступ к аккаунту Трампа в Twitter: в 2016 году он угадал пароль – yourefired (ты уволен).
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Голландец Виктор Геверс утверждает, что с пятой попытки сумел получить доступ к аккаунту в Twitter президента США Дональда Трампа, сообщила газета Volkskrant.
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