Да ладно! Песков: для России главное — отношения с белорусским народом, а не с Лукашенко





Дмитрий Песков / Пресс-служба





"Для Путина и для России главное — это не отношения двух президентов, не отношения лично с Лукашенко. Главное - это отношения с братским для нас белорусским народом", — заявил Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.





Песков считает, что Александр Лукашенко должен самостоятельно разобраться с внутренним политическим кризисом в Беларуси.





Политический кризис в Беларуси обострился в день выборов 9 августа. Сразу после объявления предварительных результатов голосования, в Беларуси начались массовые протесты. Для их подавления силовики применили ультранасилие: массовые задержания, избиения, спецсредства и силы специального назначения. Использовалось боевое огнестрельного оружия.





пишет euroradio.fm Среди протестующих есть убитые и покалеченные. МВД не называет обобщённые данные о количестве задержанных. По независимым подсчётам, с начала августа было произведено более 13 тысяч задержаний,euroradio.fm



