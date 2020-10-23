S&P не видит рисков дефолта Беларуси по евробондам и другим внешним обязательствам

TUT.BY . "У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в ближайшие месяцы поступят кредиты от России и ЕФСР (финкредит на $500 млн поступил 16 октября - ИФ). Вместе с тем, на горизонте 12-18 месяцев риски более высокие, что и отражено в нашем негативном прогнозе по рейтингам", - сказал директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Максим Рыбников в интервью белорусскому порталу





По его словам, многое зависит от развития политической ситуации в Беларуси, готовности России продолжать предоставлять поддержку, а также динамики мировой экономики, что, в свою очередь, будет влиять на платежный баланс и доступ страны к международным рынкам капитала. "Говоря о досрочном погашении евробондов, инвесторы могут потребовать его только в случае возникновения конкретных событий, описанных в условиях выпуска. К ним, например, относится неисполнение Беларусью в срок долговых обязательств (необязательно евробондов) в объеме, превышающем установленный минимум. Мы не ожидаем такого развития событий", - отметил Рыбников, комментируя высокую волатильность котировок белорусских евробондов в "протестном" августе.





Между тем, комментируя текущий прогноз S&P по внешнему госдолгу, эксперт сообщил, что чистый государственный долг вырастет на 11 процентных пунктов с 24% ВВП в конце 2019 года до 35% ВВП к концу 2020 года. "Это, конечно, существенный скачок", - отметил он. При этом агентство прогнозирует дефицит бюджета Беларуси на уровне 3,5 млрд белорусских рублей (около $1,37 млрд по текущему курсу - Прим.), или 2,5% прогнозного ВВП на 2020 год.



