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Новая Конституция: в Беларуси обсуждают правки в главный свод законов
23.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Социальная политика, медицинская сфера и поддержка семей с двумя детьми. В Беларуси продолжают работать диалоговые площадки, на них звучат предложения по внесению правок в Конституцию страны, передает телеканал «МИР 24».
К обсуждению приглашены депутаты, юристы, историки и гражданские активисты. Эксперты предлагают сохранить социальную ориентированность основного закона страны, выработать новые подходы в решении жилищного вопроса, трудоустройства и доплат.
Василий Панасюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, рассказал, что на одной из площадок обратили внимание на нехватку кадрового потенциала медицинских работников.
Диалоговые площадки работают по всей Беларуси. Там каждый может высказать свое мнение о правках в Конституцию страны. Задача – услышать каждого и выработать общие подходы по вопросам в определенной сфере.
Диалоговые площадки по изменениям в Конституцию заработали в Беларуси 19 октября. Специалисты подчеркивают: нужно сохранить все лучшее в главном законе страны и
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К обсуждению приглашены депутаты, юристы, историки и гражданские активисты. Главная задача – услышать каждого и выработать общие подходы по вопросам в...
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