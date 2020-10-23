Новая Конституция: в Беларуси обсуждают правки в главный свод законов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Социальная политика, медицинская сфера и поддержка семей с двумя детьми. В Беларуси продолжают работать диалоговые площадки, на них звучат предложения по внесению правок в Конституцию страны, передает телеканал «МИР 24».

К обсуждению приглашены депутаты, юристы, историки и гражданские активисты. Эксперты предлагают сохранить социальную ориентированность основного закона страны, выработать новые подходы в решении жилищного вопроса, трудоустройства и доплат.

Василий Панасюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, рассказал, что на одной из площадок обратили внимание на нехватку кадрового потенциала медицинских работников.

«Минску нужно возобновить такое понятие, как целевой заказ медицинских специалистов. Необходимо думать о наращивании и подготовке среднего медицинского потенциала. Здесь же для таких специалистов надо создавать социальное жилье и рассматривать введение стимулирующих, мотивирующих доплат медицинскому персоналу», – считает депутат.

Диалоговые площадки работают по всей Беларуси. Там каждый может высказать свое мнение о правках в Конституцию страны. Задача – услышать каждого и выработать общие подходы по вопросам в определенной сфере.