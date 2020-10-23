Проктолог называет пять привычек, которые вредят прямой кишке

Источник материала: Tut.by

Врач-проктолог Татьяна Брилевская рассказывает HEALTH.TUT.BY, какие бытовые привычки могут навредить прямой кишке.

Татьяна БрилевскаяВрач- проктолог высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Врач-высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник»

Несвоевременное опорожнение кишечника

Опорожнение кишечника происходит наиболее легко и естественно в ближайшие 5−10 минут после позыва на дефекацию. Но городскому жителю из-за спешки или жесткого графика не всегда легко осуществить «запрос» организма, работающего по своим автономным принципам, которые нельзя изменить усилием воли (стимулирующие медикаменты также не могут обеспечить нужный эффект без ущерба для здоровья — особенно при длительном применении). Если человек не удовлетворил позыв своевременно, позднее ему придется столкнуться с проблемой запора или затрудненного опорожнения. Часто можно исправить ситуацию, если приучить себя утром вставать на 30−40 минут раньше обычного, выпивать стакан воды, чашку чая или кофе, завтракать и в спокойствии ждать «внутреннего сигнала» дома, чтобы «не гасить» его в транспорте или уже на работе.

Несоблюдение гигиены

Туалетная бумага не может полностью очистить кожу от загрязнения, поэтому после посещения туалета в идеале нужно подмываться прохладной водой с мылом. Это убережет от неприятных ощущений, дискомфорта и зуда в анальной области.

Длительное пребывание в туалете

При сидении на унитазе (в отличие от сидения на стуле) промежность провисает, в то время как бедренные сосуды сдавливаются ободком. Это препятствует нормальной циркуляции крови, способствует развитию геморроя. Не следует находиться в таком положении более 5 минут.



Фото: unsplash.com

Малоподвижный образ жизни

Движение способствует активации многих полезных процессов в организме, в том числе улучшает моторику кишечника, что помогает выводить токсины и шлаки из организма. Снимается напряжение с мышечной стенки кишки, облегчается выведение газов (тот самый метеоризм, который мучает многих людей с «сидячей» работой).

Нагрузки должны быть посильными, приносить радость и хорошее самочувствие. Длительная ходьба или бег трусцой, гимнастика или зарядка, бассейн, йога, фитнесс, аквааэробика — выбор уже зависит от индивидуальных предпочтений. При вынужденном длительном пребывании дома может помочь беговая дорожка.

Неотрегулированное питание

Важен не только правильный рацион, но и достаточное количество пищи, которая стимулирует перистальтику. Хорошим балластом для кишечника служат овощи и фрукты с большим содержанием клетчатки, они облегчают работу кишки и способствуют мягкому опорожнению. Количество приемов пищи индивидуально по потребностям организма. Во время болезней, стрессов гормональный фон изменяется, что сказывается на пищеварительном тракте и его работе. Полезно придерживаться принципов здорового питания и избегать излишеств, фастфуда и газированных напитков.