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Доллар дешевеет шестые сутки. Евро тоже идет вниз
Источник материала: Onliner
Просветленные люди
У доллара со старта торгов снова минус: потерял 0,34 копейки. Курс — 2,5426.
Евро резковато опустился на 1,55 копейки. Торгуется по 3,0018.
Российский рубль прибавил 0,93 копейки, его сотня утром стоит 3,3127.
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