Доллар дешевеет шестые сутки. Евро тоже идет вниз

Источник материала: Onliner

Просветленные люди утверждают , что рубль не падает не потому, что Нацбанк тратит на его поддержание наше золото. А потому, что регулятор «сдерживает операции по поддержке ликвидности банков». Как бы то ни было, доллар понемножку дешевел уже пять суток, и мы волнуемся почти так же, как если бы он дорожал. Смотрим, что дальше.

У доллара со старта торгов снова минус: потерял 0,34 копейки. Курс — 2,5426.

Евро резковато опустился на 1,55 копейки. Торгуется по 3,0018.

Российский рубль прибавил 0,93 копейки, его сотня утром стоит 3,3127.

В четверг доллар подешевел на 0,06 копейки и стоил 2,546 рубля. Евро потерял 0,43 копейки, его цена — 3,0173. У российского рубля был минус 0,18 копейки, он стоил 3,3034 белорусского за сотню.