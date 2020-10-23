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Доллар дешевеет шестые сутки. Евро тоже идет вниз

23.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Просветленные люди утверждают, что рубль не падает не потому, что Нацбанк тратит на его поддержание наше золото. А потому, что регулятор «сдерживает операции по поддержке ликвидности банков». Как бы то ни было, доллар понемножку дешевел уже пять суток, и мы волнуемся почти так же, как если бы он дорожал. Смотрим, что дальше.

У доллара со старта торгов снова минус: потерял 0,34 копейки. Курс — 2,5426.

Евро резковато опустился на 1,55 копейки. Торгуется по 3,0018.

Российский рубль прибавил 0,93 копейки, его сотня утром стоит 3,3127.

В четверг доллар подешевел на 0,06 копейки и стоил 2,546 рубля. Евро потерял 0,43 копейки, его цена — 3,0173. У российского рубля был минус 0,18 копейки, он стоил 3,3034 белорусского за сотню.

 
 
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Просветленные люди утверждают, что рубль не падает не потому, что Нацбанк тратит на его поддержание наше золото. А потому, что регулятор «сдерживает операции по...
 
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