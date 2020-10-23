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Четыре больницы Минской области получили в подарок Hyundai Creta

23.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе импортер Hyundai пообещал, что передаст белорусским учреждениям здравоохранения четыре кроссовера Hyundai Creta. Сказано — сделано. Вчера состоялось вручение автомобилей. Таким образом представители бренда хотят поддержать медиков в сложной эпидемиологической ситуации.

Четыре больницы Минской области получили в подарок Hyundai Creta

Машины получили четыре больницы Минской области. Два Hyundai Creta от белорусского импортера отправились в УЗ «Солигорская ЦРБ» и УЗ «Молодечненская ЦРБ». И еще две машины предоставил глобальный офис Hyundai Motor Company — эти «Креты» будут использоваться в УЗ «Борисовская ЦРБ» и УЗ «Минская ЦРКБ».

Четыре больницы Минской области получили в подарок Hyundai Creta

Автомобили будут эксплуатироваться для ежедневных выездов к тем, кто находится на самоизоляции, чтобы медицинские работники могли взять у таких людей материал для лабораторного исследования и последующего медицинского наблюдения. Это позволит разгрузить транспорт скорой медицинской помощи, не использовать его для выездов к инфицированным COVID-19.

Четыре больницы Минской области получили в подарок Hyundai Creta
Четыре больницы Минской области получили в подарок Hyundai Creta

«Главная цель инициативы, организованной компанией Hyundai Motor Company, — помочь нашим медикам. Они находятся на передовой борьбы с пандемией, и наша задача обеспечить им поддержку», — отметил генеральный директор ООО «Хёндэ АвтоГрад» Владимир Матусевич.

Hyundai Creta I Limited Edition, 2017 г.в., 58 982 км
бордовый, внедорожник, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
34 371 р.
13 500$ / 11 391€
Hyundai Creta I, 2018 г.в., 45 390 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
35 143 р.
13 800$ / 11 631€
Hyundai Creta I, 2018 г.в., 82 000 км
серый, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
34 379 р.
13 500$ / 11 378€
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На прошлой неделе импортер Hyundai пообещал, что передаст белорусским учреждениям здравоохранения четыре кроссовера Hyundai Creta. Сказано — сделано. Вчера состоялось...
 
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