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Четыре больницы Минской области получили в подарок Hyundai Creta
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе импортер Hyundai пообещал, что передаст белорусским учреждениям здравоохранения четыре кроссовера Hyundai Creta. Сказано — сделано. Вчера состоялось вручение автомобилей. Таким образом представители бренда хотят поддержать медиков в сложной эпидемиологической ситуации.
Машины получили четыре больницы Минской области. Два Hyundai Creta от белорусского импортера отправились в УЗ «Солигорская ЦРБ» и УЗ «Молодечненская ЦРБ». И еще две машины предоставил глобальный офис Hyundai Motor Company — эти «Креты» будут использоваться в УЗ «Борисовская ЦРБ» и УЗ «Минская ЦРКБ».
Автомобили будут эксплуатироваться для ежедневных выездов к тем, кто находится на самоизоляции, чтобы медицинские работники могли взять у таких людей материал для лабораторного исследования и последующего медицинского наблюдения. Это позволит разгрузить транспорт скорой медицинской помощи, не использовать его для выездов к инфицированным COVID-19.
«Главная цель инициативы, организованной компанией Hyundai Motor Company, — помочь нашим медикам. Они находятся на передовой борьбы с пандемией, и наша задача обеспечить им поддержку», — отметил генеральный директор ООО «Хёндэ АвтоГрад» Владимир Матусевич.
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На прошлой неделе импортер Hyundai пообещал, что передаст белорусским учреждениям здравоохранения четыре кроссовера Hyundai Creta. Сказано — сделано. Вчера состоялось...
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