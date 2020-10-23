Четыре больницы Минской области получили в подарок Hyundai Creta

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе импортер Hyundai пообещал, что передаст белорусским учреждениям здравоохранения четыре кроссовера Hyundai Creta. Сказано — сделано. Вчера состоялось вручение автомобилей. Таким образом представители бренда хотят поддержать медиков в сложной эпидемиологической ситуации.





Машины получили четыре больницы Минской области. Два Hyundai Creta от белорусского импортера отправились в УЗ «Солигорская ЦРБ» и УЗ «Молодечненская ЦРБ». И еще две машины предоставил глобальный офис Hyundai Motor Company — эти «Креты» будут использоваться в УЗ «Борисовская ЦРБ» и УЗ «Минская ЦРКБ».





Автомобили будут эксплуатироваться для ежедневных выездов к тем, кто находится на самоизоляции, чтобы медицинские работники могли взять у таких людей материал для лабораторного исследования и последующего медицинского наблюдения. Это позволит разгрузить транспорт скорой медицинской помощи, не использовать его для выездов к инфицированным COVID-19.









«Главная цель инициативы, организованной компанией Hyundai Motor Company, — помочь нашим медикам. Они находятся на передовой борьбы с пандемией, и наша задача обеспечить им поддержку», — отметил генеральный директор ООО «Хёндэ АвтоГрад» Владимир Матусевич.