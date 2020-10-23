В России очередная экологическая катастрофа. На этот раз на Тихом океане

Источник материала: Onliner

В акватории порта Находки (город в 90 км к востоку от Владивостока) зафиксирован крупный разлив нефтепродуктов. Характерные пятна с топливной пленкой очевидцы заметили еще 21 октября, после чего городские власти подтвердили происшествие. Его причины устанавливаются.

Площадь загрязнения составила около 35 тыс. кв. м. По разным данным, загрязнение начало распространяться от Приморского судоремонтного завода или от причала ООО «Трансбункер-Приморье», однако точный источник разлива и попавшее в воду вещество пока не установлены. Дальневосточное управление Росприроднадзора устанавливает обстоятельства ЧП. Из акватории взяты пробы воды, также исследуются местные канализационные стоки. Чтобы пятно разлива не распространялось далее по акватории залива, в нем установлены боновые заграждения, на месте работает нефтемусоросборщик, приступивший к уборке водной поверхности, сообщает «РИА Новости».

Третьи сутки в акватории Находки растекается радужная стабильность.

Виновных как всегда не могут найти. Вангую версию: Нарушение обмена веществ мирового океана. pic.twitter.com/KTcyf4hweR — Krychek (@Krychek5) October 23, 2020

Напомним, в начале октября поступили многочисленные сообщения об экологической катастрофе на Камчатке. Местные жители рассказывали о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. На прошлой неделе стало известно о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии.