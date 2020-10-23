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Представлен самый проходимый в мире школьный автобус

23.10.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы долго искали и не могли найти самый проходимый в мире школьный автобус, у нас для вас хорошие новости. Чешско-украинский производитель вездеходов Torsus представил модель Praetorian School Bus. Он завезет детишек в школу, даже если та находится на краю света!

Представлен самый проходимый в мире школьный автобус

Да чего скромничать, эта брутальная коробка с колесами способна проехать с 35 детьми на борту вокруг планеты, и водитель при этом может ориентироваться не на навигатор, а на положение солнца. Модель построена на базе автобуса-вездехода Torsus Praetorian, который был представлен два года назад. Но для школьной версии буса были разработаны новые кресла с прочной защитной обшивкой и регулируемыми ремнями безопасности (чтобы они подходили для детей любого возраста). За доплату можно установить откидные подлокотники и защиту бедер со стороны прохода.

Представлен самый проходимый в мире школьный автобус

Для своих автобусов Torsus использует платформу MAN с 6,9-литровым 6-цилиндровым дизелем. Движок развивает 290 л. с. и, что куда более важно, — 1150 Н·м. Привод у машины полный, есть возможность блокировки дифференциалов. Для Praetorian School предлагаются внедорожные шины Michelin. Дорожный просвет такого автобуса — 34 сантиметра. Глубина преодолеваемого брода — 90 сантиметров.

Представлен самый проходимый в мире школьный автобус
Geely LC (Panda) Cross I, 2014 г.в., 56 000 км
белый, хетчбэк, бензин 1.3 л, механическая, передний привод
9418 р.
3699$ / 3121€
Geely Emgrand 7 I Рестайлинг, 2018 г.в., 105 875 км
серый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
21 616 р.
8490$ / 7164€
Geely Atlas I Luxury + LED, 2020 г.в., 10 900 км
черный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
49 999 р.
19 638$ / 16 571€
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Если вы долго искали и не могли найти самый проходимый в мире школьный автобус, у нас для вас хорошие новости. Чешско-украинский производитель вездеходов Torsus...
 
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