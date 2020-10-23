Представлен самый проходимый в мире школьный автобус

Источник материала: Onliner

Если вы долго искали и не могли найти самый проходимый в мире школьный автобус, у нас для вас хорошие новости. Чешско-украинский производитель вездеходов Torsus представил модель Praetorian School Bus. Он завезет детишек в школу, даже если та находится на краю света!





Да чего скромничать, эта брутальная коробка с колесами способна проехать с 35 детьми на борту вокруг планеты, и водитель при этом может ориентироваться не на навигатор, а на положение солнца. Модель построена на базе автобуса-вездехода Torsus Praetorian, который был представлен два года назад. Но для школьной версии буса были разработаны новые кресла с прочной защитной обшивкой и регулируемыми ремнями безопасности (чтобы они подходили для детей любого возраста). За доплату можно установить откидные подлокотники и защиту бедер со стороны прохода.





Для своих автобусов Torsus использует платформу MAN с 6,9-литровым 6-цилиндровым дизелем. Движок развивает 290 л. с. и, что куда более важно, — 1150 Н·м. Привод у машины полный, есть возможность блокировки дифференциалов. Для Praetorian School предлагаются внедорожные шины Michelin. Дорожный просвет такого автобуса — 34 сантиметра. Глубина преодолеваемого брода — 90 сантиметров.



