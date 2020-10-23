Трамп и Байден провели финальные дебаты

Дональд Трамп и Джозеф Байден провели 22 октября финальные дебаты перед президентскими выборами.





Дебаты прошли в более дружелюбной манере, нежели их первый разговор, отмечает DW . В частности, этому способствовали отключенные микрофоны, которые не позволяли им перебивать друг друга в течение первых двух минут ответа на каждый вопрос.

Тем не менее, резкие выпады были. Байден сравнил попытки Трампа наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном с попыткой умиротворения Гитлера.

«Это все равно, что сказать, что у нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически вторгся в Европу», — заметил претендент, комментируя хорошие отношения Трампа и лидера КНДР.

Комментируя высказывания главы Нацразведки о возможном вмешательстве в выборы России и Ирана, Трамп подчеркнул, что эти страны желают ему проигрыша.

«Потому, что никто не был жестче в отношении России, чем я», — заявил Трамп, упомянув о введенных в отношении России санкциях и поставленных Украине вооружениях.

Байден, в свою очередь, пригрозил любой стране, которая вмешается в выборы, что ей придется «заплатить за это цену».

Значительная часть дебатов отвелась обсуждению расизма в США. Байден признал существование в стране «структурного расизма» и обвинил Трампа в «подливании масла в расистский огонь».

Трамп признал, что сначала негативно относился к движению Black Lives Matter, поскольку слышал, что они называют полицейских свиньями. «В этом помещении нет меньшего расиста, чем я», — заявил президент.

Он атаковал оппонента, обвиняя его сына Хантера в нечистоплотных финансовых операциях в Украине, плодами которых якобы воспользовался и отец.

«Я в жизни не взял ни одного пенни от зарубежных источников», — заявил Байден. По его словам, он опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года, в то время как Трамп не опубликовал ни одной.