Легенда ХХ века Пеле — потрясающие кадры звезды футбола

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный всему миру как Пеле, сегодня отмечает свой 80-летний юбилей.

Детство легенды мирового футбола прошло в бедном районе города Бауру (штат Сан-Паулу). Отец Пеле был футболистом и играл за различные бразильские клубы, но из-за травмы быстро завершил карьеру. Из-за чего в семье начались проблемы с деньгами. Юному Эдсону пришлось подрабатывать, а в 7 лет его приняли в футбольную команду. С тех пор он связал свою жизнь с игрой номер один. Приблизительно в эти годы он и получил свое прозвище Пеле. По признанию футболиста, он уже не помнит, что значит его кличка.

Клубная карьера

Летом 1956-го, когда Пеле было 16, он попал на просмотр в "Сантос" и подписал свой первый контракт. А уже в сентябре будущая легенда забила свой первый гол в профессиональной карьере. В следующем сезоне, Пеле закрепился в основе и стал лучшим бомбардиром чемпионата штата.

Пеле защищал цвета "Сантоса" до 1974 года. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба и выиграл с командой более 20 трофеев, в том числе два Кубка Либертадорес (1962, 1963), два Межконтинентальных кубка (1962, 1963), Межконтинентальный суперкубок (1968) и Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1968). В 1969 г. на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро нападающий забил тысячный мяч в своей карьере.

Следующим клубом в его карьере стал "Нью-Йорк Космос". Вместе с командой он выиграл чемпионат Североамериканской футбольной лиги.

В 1977 году Пеле завершил клубную карьеру. Прощальная игра нападающего состоялась 1 октября на арене "Джайэнтс стэйдиум" в Ист-Ратерфорде. Это был товарищеский матч между клубами "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". Пеле провел по одному тайму за каждую из команд и забил мяч ударом со штрафного.

Карьера в сборной

В сборной Бразии Пеле дебютировал летом 1957-м в матче против Аргентины на стадионе "Маракана" (1:2). 16-летний нападающий забил единственный гол.

Уже в 17 лет он поехал на ЧМ-1958 в Швецию. Тогда бразильцы выиграли турнир, а Пеле в четырех матчах забил 6 мячей, в том числе два - в финале против шведов. Форвард установил ряд рекордов мундиаля, не побитых по сей день: он стал самым молодым автором гола и самым молодым чемпионом в истории мировых первенств.

В 1959 году Пеле стал лучшим бомбардиром чемпионата Южной Америки, а его команда заняла второе место, первыми стали аргентинцы. В 1961 году власти Бразилии, чтобы предотвратить отъезд Пеле в Европу объявили "национальным достоянием".

Чемпионат мира 1966 г. в Англии стал единственным неудачным мировым первенством в карьере Пеле. Бразильцы уступили Венгрии и Португалии и покинули турнир после группового этапа. В 1970 г. в Мексике команда вернула себе чемпионский титул. Пеле забил 4 мяча (в том числе один - в финале) и получил "Золотой мяч" - приз лучшему игроку турнира.

Свою последнюю игру за сборную Бразилии Пеле провел в 1971 г. в Рио-де-Жанейро против Югославии.

Всего нападающий сыграл за национальную команду 92 матча и забил 77 мячей. До настоящего времени Пеле остается лучшим бомбардиром в истории бразильской сборной.

Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по данным разных источников, эта цифра колеблется от 1279 до 1283), а также как единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира.

Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх.