Как это работает. Почему цены на нефть влияют на курс рубля

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как определяется курс белорусского рубля?

Курс отечественной валюты не был изначально рыночным, но определялся Национальным банком. В первые годы независимости печатный станок работал слишком быстро, инфляция росла, курс падал, а власть не всегда признавала реальное положение дел. Были периоды, когда население видело сразу два курса: официальный, по которому вели некоторые расчеты, и реальный – по которому можно было купить наличную валюту. А действовал еще третий курс, по которому бизнес конвертировал безналичные рубли.

В конце первого 2010-х положение заметно стабилизировалось. Инфляция не превышала разумных пределов, на валютном рынке появилась даже некоторая предсказуемость. Было принято решение привязать официальный курс белорусского рубля к корзине валют.

Фото: Myfin.by

Корзина первоначально состояла на 40% из российского рубля, на доллар приходилось 30% и еще 30% на евро. В 2016 году состав корзины поменялся пропорционально долям каждой валюты во внешнеторговом балансе Республики. С этого момента и до сих пор российский рубль занимает 50%, доллар США – 30%, евро – 20%.

Представить состав валютной корзины весьма просто, но расчет ее цены идет по формуле средней геометрической возвещенной. В средней школе этой формулы лишь касаются, и в быту не применяют.

Цену валютной корзины можно проверить, перемножив курсы рубля, доллара и евро, а потом извлечь кубический корень из полученного числа. Цена белорусского рубля относительно корзины не должна отклоняться от расчетной величины более чем на +/- 5%.

Фото: Myfin.by

Изменение цены нашего рубля идет в след за курсами валют из корзины, но с учетом коэффициентов.

Если к примеру российский рубль подорожает на 4%, то белорусский поднимется только на 2%. Это при абсолютно стабильных долларе и евро.

А если, к примеру, российская валюта подешевеет на 5%, а доллар и евро вырастут на 5%, то белорусский рубль относительно доллара и евро упадет, по отношению к рублю вырастет, а в сравнении с корзиной не поменяется.

Мы наблюдали нечто подобное весной этого года, когда российский рубль падал относительно доллара и евро, и этим тянул за собой белорусскую валюту. Но валютная корзина не падала.

Как российский рубль связан с нефтью?

В качестве примеров инновационного развития Россия уже продемонстрировала нанотехнологии, импортозамещение, Сколково, Роскосмос и др. Но тем не менее, определяющим фактором российской экономики и финансовой системы остается продажа углеводородов, главным образом нефти. Покойный российский политик Борис Немцов даже опубликовал формулу зависимости курса рубля от цены нефти, а российская власть законодательно утвердила на этот счет специальное бюджетное правило.

«Формула Немцова»

Борис Немцов еще в 2014 году отмечал интересную закономерность. Он умножал стоимость доллара в рублях на стоимость барреля нефти в долларах, и делал из этого вывод, что если разделить полученную цифру на текущую цену нефти, то получится равновесный курс рубля. Формулу критиковали, добавляли поправочные коэффициенты, но суть осталась прежней.

Фото: Habr.ru

Насколько четко работает формула связи рубля и нефти?

Закономерность очевидна, но строгой зависимости все-таки нет. Потому что на курс российского рубля влияет еще политика Центрального банка России и другие факторы. Сложилось мнение, что полученная по этой формуле величина есть «комфортный для российского бюджета курс».

«Бюджетное правило»

Вот это уже не описание тенденции, но утверждаемый государством норматив. К примеру – в 2020 году при цене нефти выше $42,4 за баррель (так называемая «цена отсечения»), часть выручки от продажи нефти идет в резервный фонд. Обратим внимание, что средства фонда хранятся в валюте. Если цена упадет ниже $42,4, то деньги из этого резерва пойдут на поддержку курса рубля, начнется продажа накопленной валюты.

Стабилизирует ли «бюджетное правило» курс?

Судя по происходившему весной 2020 года, «бюджетное правило» смягчает колебания, но не компенсирует их. Потому что курс рубля к доллару зависит не только от продажи углеводородов, но от спроса и предложения валюты, от уровня инвестиций или вывода капитала из России, от мнения Центрального банка на этот счет.

Есть ли прямая зависимость белорусского рубля от нефти?

В прошлые годы экономика Беларуси сильно зависела от экспорта нефтепродуктов сделанных из российского сырья. Но этот источник дохода быстро и неизбежно уходит. Памятен конфликт Беларуси и России по ценам на нефть в начале года. Потом выгода нефтепереработки упала в связи с падением мировых цен и началом «налогового маневра» в России.

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В будущем старые схемы уже не вернутся, в связи с «налоговым маневром» и постепенной отменой экспортной пошлины на нефть в России. Доходы от продажи нефтепродуктов влияют на экономику Беларуси все меньше, потому влияние нефтяных цен на курс нашего рубля постепенно уходит.

Можно ли рассчитать будущий курс белорусского рубля?

Все перечисленные выше формулы, правила и тенденции работают в стабильной обстановке, но могут дать сбой при сильных или резких переменах.

Самая жесткая из перечисленных зависимостей – привязка белорусского рубля к валютной корзине. Пока принятые нормативы соблюдаются, но поддержание курса обходится Нацбанку слишком дорого, на длительный кризис его ресурсов не хватит. Судя по скорости таяния ЗВР при высоком спросе на валюту счет может идти на месяцы. Вспомним девальвацию 2011 года, когда привязка к валютной корзине не спасла, курс упал в разы, инфляция обесценила рубль более чем в 2 раза.

Российские реалии еще сложнее, там нет таких четких нормативов, падение нефти и рубля этой весной было не таким синхронным, как в прошлые кризисы, но в том, что рублю без нефти не удержаться сомнений нет.

Цену нефти можно рассматривать как «стрессовый фактор». Ее падение негативно повлияет на курс белорусского рубля к доллару, а вот эффект подорожавшей нефти может быть не таким значимым.