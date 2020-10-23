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Лукашенко пообещал серьезный контроль всю зиму за ценами сельхозпродукции

23.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

БелТА

Президент Беларуси отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора продукции. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район.

"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - цитирует слова Лукашенко БелТА.

Президент во время рабочей поездки посетит сельскохозяйственный филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и МТК "Ваньковщина", где ему доложат о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора продукции. Об...
 
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