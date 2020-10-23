Лукашенко пообещал серьезный контроль всю зиму за ценами сельхозпродукции

Источник материала: Ежедневник

БелТА

Президент Беларуси отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора продукции. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район.

"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - цитирует слова Лукашенко БелТА.

Президент во время рабочей поездки посетит сельскохозяйственный филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и МТК "Ваньковщина", где ему доложат о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.