|
Лукашенко пообещал серьезный контроль всю зиму за ценами сельхозпродукции
23.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
БелТА
Президент Беларуси отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора продукции. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район.
"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - цитирует слова Лукашенко
Президент во время рабочей поездки посетит сельскохозяйственный филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и МТК "Ваньковщина", где ему доложат о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора продукции. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)