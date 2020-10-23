ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США одобрили применяемый Трампом препарат против коронавируса

23.10.2020 11:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применят антивирусный препарат ремдесивир (торговое название — Veklury) для лечения больных COVID-19. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В заявлении FDA отмечается, что Veklury — это первое средство от COVID-19, получившее одобрение ведомства. В мае регулятор уже разрешил применять ремдесивир в экстренных случаях. Сейчас управление подчеркнуло, что разрешение распространяется не на всех пациентов, а на тех, кому требуется госпитализация, передает РБК.

На сайте компании — производителя Gilead Sciences уточняется, что препарат могут применять взрослые и дети старше 12 лет и весом не менее 40 кг, и только в условиях стационара. Производитель также указывает дозировку, противопоказания и возможные побочные эффекты.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ремдесивир единственным противовирусным препаратом, который в ходе тестирования показал обнадеживающие результаты против COVID-19. В организации сообщили, что пациенты, которые принимали его, поправлялись быстрее. Однако в октябре клинические испытания ВОЗ показали, что лечение ремдесивиром не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, ремдесивир практически не влияет и на время нахождения пациента в больнице, а больным с тяжелой формой COVID-19 может помочь дексаметазон.

Ремдесивиром лечили в том числе президента США Дональда Трампа, которого в начале октября госпитализировали с COVID-19 в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Помимо этого главе государства назначили дексаметазон и сделали ему инъекцию коктейля из антител. После выписки президент пообещал бесплатно предоставить гражданам США такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам. В конце июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты скупили 90% мирового запаса лекарства, и назвал его действие «великолепным».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применят антивирусный препарат ремдесивир (торговое название — Veklury)...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушка и мотоцикл столкнулись на трассе в Лиозненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика