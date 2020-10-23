﻿ Ставки по валютным вкладам выросли в 3 раза. Но за такие "слезы" никто деньги в банк не понесет. 21.by
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Ставки по валютным вкладам выросли в 3 раза. Но за такие "слезы" никто деньги в банк не понесет

23.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы наоборот активно снимают деньги со счетов. А Нацбанк в своей мании "дедоларизации" просто выкручивает комбанкам руки, не позволяя выставлять для валютных вкладов нормальные рыночные проценты.



С начала года средняя ставка по новым банковским вкладам физических лиц в иностранной валюте на срок до 1 года поднялась почти в 3 раза! Звучит круто, но в результате она достигла в сентябре... 0,9% годовых.

Как пишет select.by, по данным Национального банка РБ, данная ставка в январе текущего года составляла 0,34%, а в августе — 0,74%. Аналогичная ставка по вкладам на срок выше года увеличилась в сентябре до 1,75% годовых с 1,58% в августе и 1,24% в январе текущего года.

В то же время, средняя ставка по новым валютным депозитам юридических лиц на срок до 1 года в сентябре выросла до 1,5% с 1,21% годовых в августе и 1,01% в январе текущего года. Средняя ставка по новым валютным депозитам на срок выше года увеличилась до 1,13% годовых с 0,73% в августе и 1,07% в январе.

Вместе с увеличением процентов по депозитам, банки поднимают и ставки по валютным кредитам. Так, средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года в сентябре увеличилась до 4,33% с 4,22% в августе и 3,58% в январе текущего года. Аналогичная ставка по долгосрочным кредитам выросла до 5,21% годовых с 4,93% и 4,2% соответственно.


В сентябре быстро росли и проценты по рублевым депозитам. В частности, средняя ставка по таким вкладам физических лиц на срок до 1 года поднялась в сентябре до 15,16% годовых с 11,75% в августе и 8,62% в январе. Аналогичный параметр для вкладов на срок свыше 1 года в сентябре составил 11,65% против 11,49% в августе и 11,72% в январе.


Средняя ставка по новым краткосрочным рублевым депозитам предприятий в сентябре выросла до 14,82% годовых с 8,29% в августе и 6,79% в январе. А ставка по долгосрочным вкладам поднялась до 13,91% годовых с 7,68% в августе и 7,55% в январе.

При этом рублевые кредиты для физических лиц подорожали совсем ненамного, а для юридических и вовсе подешевели. Так, средняя ставка по новым рублевым кредитам предприятиям на срок до 1 года в сентябре опустилась до 10,89% годовых с 10,93% в августе. По долгосрочным кредитам данные показатели составили 10,36% и 10,38% соответственно.

Проценты по новым краткосрочным кредитам населению поднялись в сентябре до 8,67% годовых с 8,64% в августе. Но по долгосрочным кредитом средняя ставка опустилась до 9,09% с 10% соответственно. Банки предпочли не повышать ставки, а ограничить выдачу кредитов.

Почему в Беларуси такие низкие проценты по валютным вкладам читайте здесь
 
 
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Белорусы наоборот активно снимают деньги со счетов. А Нацбанк в своей мании "дедоларизации" просто выкручивает комбанкам руки, не позволяя выставлять для валютных...
 
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