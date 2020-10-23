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Образование - три класса? В объявлении о митинге "за Лукашенко" аж две серьезные ошибки
Источник материала: Партизан
Глава провластных профсоюзов Михаил Орда призвал посетить мероприятие всех желающих, чтобы «по большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин».
Наконец, появился и текст анонса мероприятия в поддержку Лукашенко, на которое, как стало известно накануне, планируют свозить автобусами, маршрутками и поездами со всей страны.
Показательно, что в объявлении – две знаковые ошибки, свидетельствующие о полной безграмотности готовивших текст людей.
Специально для составителей: "стела" пишется с одной "л", а воскресенье – через "ь", а не "и".
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Глава провластных профсоюзов Михаил Орда призвал посетить мероприятие всех желающих, чтобы «по большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин».
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