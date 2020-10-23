﻿ Образование - три класса? В объявлении о митинге "за Лукашенко" аж две серьезные ошибки. 21.by
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Образование - три класса? В объявлении о митинге "за Лукашенко" аж две серьезные ошибки

23.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава провластных профсоюзов Михаил Орда призвал посетить мероприятие всех желающих, чтобы «по большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин».

Наконец, появился и текст анонса мероприятия в поддержку Лукашенко, на которое, как стало известно накануне, планируют свозить автобусами, маршрутками и поездами со всей страны.

Показательно, что в объявлении – две знаковые ошибки, свидетельствующие о полной безграмотности готовивших текст людей. 



Специально для составителей: "стела" пишется с одной "л", а воскресенье – через "ь", а не "и".
 
 
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Глава провластных профсоюзов Михаил Орда призвал посетить мероприятие всех желающих, чтобы «по большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин».
 
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