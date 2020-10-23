﻿ Великому Пеле-80! Десять малоизвестных фактов о короле футбола. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Великому Пеле-80! Десять малоизвестных фактов о короле футбола

23.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

23 октября исполняется 80 лет легендарному бразильскому футболисту Эдсону Арантису ду Насименту, которого все знают под школьным прозвищем Пеле.

Великому Пеле-80! Десять малоизвестных фактов о короле футбола
Он завершил спортивную карьеру еще в 1977 году, но остается одним из самых знаменитых людей на Земле, пишет ВВС.

Пеле - единственный футболист в истории, трижды ставший чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Его рекорд по количеству забитых голов - 1281 в 1363 играх за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос" и сборную Бразилии - не побит никем.

ФИФА признала его величайшим футболистом, а МОК - величайшим спортсменом XX века.

Однако в его биографии еще есть кое-какие малоизвестные эпизоды. Вот десять из них.

Как Пеле "удалил" арбитра

Клуб "Сантос", за который выступал Пеле, 18 июня 1968 года играл в Боготе товарищеский матч против сборной Колумбии.

Переполненный стадион ахнул, когда судья Гильермо Веласкес удалил великого Пеле с поля за то, что тот, играя против колумбийского защитника, нарушил правила, да еще и словесно оскорбил его.

За этим последовало совершенно невероятное: разъяренные футболисты "Сантоса" окружили судью, который вышел из кучи-малы с подбитым глазом.

В интервью 2010 года Веласкес сказал, что счел за благо передать свисток одному из боковых арбитров и уйти.

Пеле продолжил игру.

Как Пеле остановил войну. На время матча

В 1960-х годах "Сантос" был одним из самых знаменитых клубов в мире и зарабатывал на своей славе, играя по всему миру в платных товарищеских матчах.

Одна из таких встреч состоялась 4 февраля 1969 года в Бенин-Сити в Нигерии. "Сантос" обыграл местную команду со счетом 2:1.

В Нигерии тогда шла война между центральным правительством и Восточной провинцией, провозгласившей себя независимым государством Биафра.

Как утверждал историк клуба "Сантос" Гульерме Гуарче, бразильцы, опасаясь за свою безопасность, потребовали, чтобы на время их пребывания в стране было объявлено перемирие, и противоборствующие стороны якобы согласились.

В автобиографии Пеле, выпущенной в 1977 году, об этом случае не говорится, но в книге, написанной через 30 лет, он о нем вспомнил.

По словам Пеле, он не может с уверенностью утверждать, что заключалось формальное перемирие, но хозяева заверили гостей, что в дни их пребывания боев не будет.


Как Пеле учился с Ленноном и не встретился с "Битлз"

В 1975 году Пеле переехал в Нью-Йорк и стал выступать за клуб "Нью-Йорк Космос" - когда в Штатах предприняли первую попытку популяризовать европейский футбол.

Он решил подтянуть свой английский в языковой школе для взрослых и встретил там бывшего битла Джона Леннона, который в то время тоже жил в Нью-Йорке.

"Леннон учил японский в той же школе, что и я", - написал Пеле в своих мемуарах, вышедших в 2007 году.

По признанию Пеле, тогда же Леннон рассказал ему, что во время чемпионата мира 1966 года, проходившего в Англии, битлы хотели с ним познакомиться и пришли в отель, где жила бразильская сборная, но их не пустили.

Пеле это отписал на счет консервативных взглядов менеджеров команды.

Почему Пеле не играл за европейский клуб

В отличие от многих бразильских футболистов, знаменитых и не очень, перебравшихся в Европу прежде всего по меркантильным соображениям, Пеле в период его расцвета за границу попросту не отпустили.

"Сантос" отверг все предложения продать Пеле, в том числе от "Милана" и мадридского "Реала", а игроки, даже великие, в ту пору права голоса не имели.

Давление исходило и от политических верхов: в 1961 году президент Бразилии Жаниу Куадруш специальным декретом объявил Пеле "национальным достоянием".

В результате легендарный игрок уехал в Нью-Йорк лишь в 35 лет.

Как Пеле впервые надел капитанскую повязку... в 50 лет

На протяжении всей своей карьеры Пеле отказывался быть капитаном команды - хоть "Сантоса", хоть национальной сборной.

Капитанскую повязку он надел единственный раз в жизни: во время матча сборной Бразилии против сборной мира в Милане, который был организован в 1990 году в честь его 50-летия - через 19 лет после ухода Пеле из национальной сборной.

Он провел на поле первый тайм.

Бразильцы проиграли со счетом 2:1.

Знатокам футбола этот матч памятен прежде всего тем, что нападающий Антонио Ринальдо мог дать Пеле возможность забить последний гол в его жизни, но вместо того, чтобы отдать пас ветерану, в честь которого, собственно, и проводился матч, ударил сам и по воротам не попал.

"Он слегка рассердился на меня", - деликатно выразился Ринальдо в интервью бразильскому интернет-изданию Globo Esporte в 2010.

Как Пеле "похитили" в Тринидаде

5 сентября 1972 года, когда "Сантос" проводил матч в столице карибского государства Тринидад и Тобаго Порт-оф-Спейне, там происходили гражданские волнения. По дороге из аэропорта футболисты видели в городе танки.

"Мы решили, что отыграем побыстрее и прыгнем назад в самолет", - вспоминал в 2010 году бывший защитник "Сантоса" Назарено Обердан.

Но когда Пеле на 43-й минуте забил гол, восторженные болельщики высыпали на поле, подняли его на плечи и понесли по улицам города.

Все обошлось благополучно, но большого удовольствия Пеле это не доставило.

Как Пеле снимался в Голливуде и переиграл Сталлоне

В 1981 году вышел на экраны американский фильм "Побег к победе", о футбольном матче между командами союзных военнопленных и гитлеровских лагерных охранников.

Главную роль вратаря команды пленных и организатора побега исполнил Сильвестр Сталлоне, уже бывший к тому времени звездой благодаря фильмам о Рокки.

Кроме актеров, в "Побеге к победе" снялись восемь профессиональных футболистов, фактически игравших самих себя, в том числе и Пеле.

В одной из сцен 41-летний Пеле забил гол акробатическим ударом в прыжке через голову, причем дубля не понадобилось.

Зато Сталлоне, по его словам, выглядел неубедительно.

В недавнем интервью Пеле утверждал, что, по замыслу авторов фильма, он должен был играть вратаря, а Сталлоне -нападающего, но план пришлось пересмотреть, потому что актер якобы не мог попасть по мячу.


Как Пеле мог бы стать великим вратарём…

Кстати, голливудские продюсеры были недалеки от истины, когда хотели снимать Пеле в роли вратаря.

На самом деле Пеле четыре раза в жизни стоял в воротах "Сантоса", в том числе в полуфинале чемпионата Бразилии 1964 года, и не пропустил ни одного мяча!

Пеле - не один на свете

"Пеле один на свете!" - гласит знаменитая речевка бразильских фанатов. На самом деле, это не так.

При славе Пеле неудивительно, что у него появились многочисленные тезки, как в мире футбола, так и вне его.

Один из самых известных футболистов Африки, капитан сборной Ганы в 1990-х годах, появился на свет как Абеди Айю, но прославился как Абеди Пеле.

Педро Монтейро из Кабо-Верде, бывший защитник "Саутгемптона", тоже больше известен как "Пеле", и, как и настоящий Пеле, заработал это прозвище в школе.

Но еще больше о заслугах Пеле говорит распространение имени, полученного им при крещении.

По данным бразильского государственного Института географии и статистики, в 1950 году имя Эдсон носили в Бразилии 43 511 человек, а в 1970-м их стало больше - 111 тысяч.

Как король футбола мог стать президентом

В 1990 году Пеле объявил журналистам, что подумывает баллотироваться на пост президента Бразилии на выборах 1994 года.

Намерение осталось неосуществленным, но в 1995-1998 годах Пеле был министром спорта и в этом качестве провел закон, расширивший права игроков в отношениях с руководством клубов, о чем мечтали футболисты его поколения.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 октября исполняется 80 лет легендарному бразильскому футболисту Эдсону Арантису ду Насименту, которого все знают под школьным прозвищем Пеле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проктолог называет пять привычек, которые вредят прямой кишке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика