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Метрополитен сообщает об "инциденте с пассажиром" на станции "Площадь Победы"
Источник материала: Партизан
В телеграм-канале метрополитена 23 октября сообщили об "инциденте с пассажиром", который произошел в 5.45 на станции "Площадь Победы".
"На станции метро «Площадь Победы» случился инцидент с одним из пассажиров. На какое-то время было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднялся на платформу. В 5.49 напряжение было восстановлено", - говорится в сообщении.
Никаких других подробностей о случившемся не сообщается.
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В телеграм-канале метрополитена 23 октября сообщили об "инциденте с пассажиром", который произошел в 5.45 на станции "Площадь Победы".
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