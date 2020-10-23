"На станции метро «Площадь Победы» случился инцидент с одним из пассажиров. На какое-то время было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднялся на платформу. В 5.49 напряжение было восстановлено", - говорится в сообщении.





Никаких других подробностей о случившемся не сообщается.