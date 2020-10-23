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Метрополитен сообщает об "инциденте с пассажиром" на станции "Площадь Победы"

23.10.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В телеграм-канале метрополитена 23 октября сообщили об "инциденте с пассажиром", который произошел в 5.45 на станции "Площадь Победы".

"На станции метро «Площадь Победы» случился инцидент с одним из пассажиров. На какое-то время было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднялся на платформу. В 5.49 напряжение было восстановлено", - говорится в сообщении.

Никаких других подробностей о случившемся не сообщается.
 
 
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В телеграм-канале метрополитена 23 октября сообщили об "инциденте с пассажиром", который произошел в 5.45 на станции "Площадь Победы".
 
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