У Nizkiz вышел клип на песню «Правілы» - один из главных треков белорусского протеста

Источник материала: Tut.by

У белорусской группы Nizkiz вышел новый клип. Это ролик на песню «Правілы» — один из главных треков белорусского протеста. В него попали десятки известных белорусов и тысячи мирных протестующих.

В конце июня могилевская группа Nizkiz представила сингл «Правілы», в припеве которого есть такие слова: «Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці. Напэўна, праз гадзіну згубіліся б, але ж хтосць уздыме сцяг. Мы выйшлі на вуліцу знянацку так».

О том, что этот трек о политике, коллектив открыто не говорил. Но с выходом клипа политический подтекст стал очевидным. Видео снято во время мирных акций протеста, которые прошли по всей Беларуси после выборов.

В клип попали многие знаменитости, солидарные с белорусским народом. Это группы Naviband, «РСП», «Петля пристрастия», «Дай дарогу!», а также вокалист российской панк-группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, Сергей Танчинец из украинского коллектива «Беz обмежень». В ролике можно заметить актеров Купаловского и Свободного театров, вдохновительницу протестов Нину Багинскую, оперную певицу Маргариту Левчук, волонтеров Окрестина и друзей Nizkiz со всего мира.

Кстати, недавно Nizkiz выступили с бесплатным концертом в «Песочнице». Тогда во время исполнения трека «Правілы» белая надпись с названием группы за спинами музыкантов окрасилась в бело-красно-белый цвет.

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