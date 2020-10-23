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Вписать в ландшафт. Смотрите, как реализована идея интеграции жилого дома с природой в Польше
Источник материала: Tut.by
Основная идея проекта этого дома возле Варшавы заключалась в интеграции архитектуры с окружающей природой. Архитектор Роберт Конечны из студии KWK Promes предложил свой вариант решения этой задачи. Как
Проект получил название Living-Garden House, реализован в Избице, к югу от Варшавы. Красивый земельный участок, расположенный на холме в излучине реки Нарев, обеспечивает потрясающий вид. Задача заключалась в том, чтобы придать дому такую форму, чтобы внутреннее пространство открывалось на юг, где хороший вид, и в то же время было изолировано от соседей. Для этого отдельный гаражный блок закрывает вид с улицы на участок с садом за домом.
Кухня, техническая и рекреационная части размещены в массивных блоках, облицованных лиственницей. Чтобы усилить эффект, оконные проемы закрыли ставнями из тех же деревянных реек — темное дерево гармонирует со стволами деревьев.
Частью гостиной-сада является крытая терраса с внешней кухней. Благодаря этому жители дома еще больше живут на свежем воздухе. Только ночью они уходят в свои спальни.
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Как выглядит дом в Польше, умело интегрированный в природу.
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