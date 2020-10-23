Вписать в ландшафт. Смотрите, как реализована идея интеграции жилого дома с природой в Польше

Источник материала: Tut.by

Основная идея проекта этого дома возле Варшавы заключалась в интеграции архитектуры с окружающей природой. Архитектор Роберт Конечны из студии KWK Promes предложил свой вариант решения этой задачи. Как пишет archinea.pl, жилое пространство стало частью сада, обеспечивая жильцам дома контакт с окружающей средой.



Фото: Якуб Чертович

Проект получил название Living-Garden House, реализован в Избице, к югу от Варшавы. Красивый земельный участок, расположенный на холме в излучине реки Нарев, обеспечивает потрясающий вид. Задача заключалась в том, чтобы придать дому такую ​​форму, чтобы внутреннее пространство открывалось на юг, где хороший вид, и в то же время было изолировано от соседей. Для этого отдельный гаражный блок закрывает вид с улицы на участок с садом за домом.









Living-Garden House — это попытка найти новую формулу для дома на одну семью, цель которой — полностью интегрировать архитектуру с природой. Этот проект еще и попытка восстановить закрепленный за людьми вечный ритм жизни, это возвращение к изначальной природе бытия — днем мы живем в саду, а ночью заключаем себя в дом.









Эта формула возвращает нас к основам: первые дни люди проводили на земле (в поисках еды, на охоте), ночью прятались на деревьях или в пещерах. Из этого родилось классическое разделение типового дома на дневную зону на первом этаже и ночную зону на втором этаже — в течение дня мы должны как можно больше контактировать с окружающей средой, взаимодействовать с миром (когнитивные функции), а ночью нам нужно отделиться от окружающей среды, чтобы лучше отдыхать (функция безопасности).





Первый этаж является частью сада под навесом второго этажа. Пол является продолжением газона и находится на одном уровне. Так гостиная превратилась в жилой сад. Это пространство пронизано природой, от непогоды защищают только стеклянные перегородки.













Кухня, техническая и рекреационная части размещены в массивных блоках, облицованных лиственницей. Чтобы усилить эффект, оконные проемы закрыли ставнями из тех же деревянных реек — темное дерево гармонирует со стволами деревьев.









В свою очередь, белый блок второго этажа сливается с небом. Дополнительно остекление спален закрывается ставнями из нержавеющей стали — зеркальная поверхность отражает облака.





Частью гостиной-сада является крытая терраса с внешней кухней. Благодаря этому жители дома еще больше живут на свежем воздухе. Только ночью они уходят в свои спальни.