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В Речицком районе под покатившийся папин автомобиль попал четырехлетний ребенок

23.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе покатившийся без водителя автомобиль наехал на ребенка. Владелец утверждает, что ставил авто на ручник. Подробности сообщает «Дняпровец».


Фото: «Дняпровец»

Инцидент произошел днем 22 октября. Мужчина выгнал автомобиль со двора на улицу и пошел закрывать ворота. В это время машина покатилась назад и наехала на его четырехлетнего сына.

Ребенка с травмами увезли в больницу.

 
 
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Инцидент произошел днем 22 октября. Мужчина выгнал автомобиль из двора на улицу и пошел закрывать ворота.
 
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