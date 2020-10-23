В Речицком районе под покатившийся папин автомобиль попал четырехлетний ребенок

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе покатившийся без водителя автомобиль наехал на ребенка. Владелец утверждает, что ставил авто на ручник. Подробности сообщает «Дняпровец».



Фото: «Дняпровец»

Инцидент произошел днем 22 октября. Мужчина выгнал автомобиль со двора на улицу и пошел закрывать ворота. В это время машина покатилась назад и наехала на его четырехлетнего сына.

Ребенка с травмами увезли в больницу.