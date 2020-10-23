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В Речицком районе под покатившийся папин автомобиль попал четырехлетний ребенок
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе покатившийся без водителя автомобиль наехал на ребенка. Владелец утверждает, что ставил авто на ручник. Подробности
Инцидент произошел днем 22 октября. Мужчина выгнал автомобиль со двора на улицу и пошел закрывать ворота. В это время машина покатилась назад и наехала на его четырехлетнего сына.
Ребенка с травмами увезли в больницу.
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Инцидент произошел днем 22 октября. Мужчина выгнал автомобиль из двора на улицу и пошел закрывать ворота.
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