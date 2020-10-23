ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле водитель каршеринга вылетел на тротуар и сбил парня и девушку, они в больнице

23.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель каршеринга сбил двух подростков, сообщает ЧП Гомель.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло 22 октября, примерно в 21.40 на объездной недалеко от общежития Машиностроительного колледжа.

Как сообщили TUT. BY очевидцы, водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил четырех человек. Двое отделались царапинами, а двое — парень и девушка — серьезно пострадали. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель был пьян.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ставки по валютным вкладам выросли в 3 раза. Но за такие "слезы" никто деньги в банк не понесет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика