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В Гомеле водитель каршеринга вылетел на тротуар и сбил парня и девушку, они в больнице
Источник материала: Tut.by
В Гомеле водитель каршеринга сбил двух подростков,
ДТП произошло 22 октября, примерно в 21.40 на объездной недалеко от общежития Машиностроительного колледжа.
Как сообщили TUT. BY очевидцы, водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил четырех человек. Двое отделались царапинами, а двое — парень и девушка — серьезно пострадали. Их доставили в больницу.
По предварительным данным, водитель был пьян.
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По предварительным данным, водитель был пьян.
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