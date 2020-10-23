В Гомеле водитель каршеринга вылетел на тротуар и сбил парня и девушку, они в больнице

Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель каршеринга сбил двух подростков, сообщает ЧП Гомель.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло 22 октября, примерно в 21.40 на объездной недалеко от общежития Машиностроительного колледжа.

Как сообщили TUT. BY очевидцы, водитель не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил четырех человек. Двое отделались царапинами, а двое — парень и девушка — серьезно пострадали. Их доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель был пьян.