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Игровой монитор Xiaomi оценили в 150 долларов

23.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi показала монитор для геймеров под названием Fast. В Китае его собираются продавать за 150 долларов, пишет Gizmochina.


Монитор отличается IPS-матрицей на 24,5 дюйма с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). Максимальная яркость — 400 нит. Кроме того, частота обновления составляет 144 Гц, а время отклика — всего две миллисекунды. Есть технология Adaptive Sync — она отвечает за повышение плавности в игровом процессе. По заверениям производителя, монитор также отличается 95% охвата цветового пространства DCI-P3, а также 100% пространства sRGB.

Подключать к монитору источники сигнала можно через два разъема HDMI версии 2.0, а также один DisplayPort 1.2. Есть и 3,5-мм вход для подсоединения проводных наушников. Подставка монитора позволяет регулировать его высоту, а также углы наклона.


Старт продаж намечен на 2 ноября. Тем, кто сделает предзаказ, устройство обойдется в уже упомянутые выше 150 долларов. Обычная цена — 224 доллара.

Ниже — цены других популярных у нас мониторов:

 
 
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Монитор отличается IPS-матрицей на 24,5 дюйма с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей).
 
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