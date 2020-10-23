Выпил 200 граммов водки и поехал в поликлинику: в Гродно инспекторы задержали пьяного бесправника

Источник материала: Tut.by

Нетрезвого водителя задержали инспекторы в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Днем 20 октября сотрудники ГАИ остановили Opel, который выезжал с территории парковки, расположенной вблизи поликлиники № 7 на улице Химиков. Физическое состояние 41-летнего водителя вызвало у инспекторов подозрение. Мужчину отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало 2,9 промилле алкоголя.

— Отрицать факт употребления спиртных напитков водитель не стал. В протоколе опроса он указал, что утром выпил 200 граммов водки, а после этого поехал в поликлинику на процедуры. Идти пешком не мог, потому что болела нога, — рассказали в ГАИ.

Также выяснилось, что мужчина не имел права управления автомобилем, так как в декабре 2019 года был привлечен к ответственности за «пьяную» езду.