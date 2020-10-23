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Легковушка и мотоцикл столкнулись на трассе в Лиозненском районе
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы при столкновении с легковушкой в Лиозненском районе,
По информации инспекторов, вечером 22 октября на трассе Добромысли — Высочаны столкнулись мотоцикл «Минск» и Volkswagen под управлением 18-летнего парня.
В результате ДТП 64-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла вечером 22 октября на трассе Добромысли - Высочаны.
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