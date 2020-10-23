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Легковушка и мотоцикл столкнулись на трассе в Лиозненском районе

23.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с легковушкой в Лиозненском районе, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, вечером 22 октября на трассе Добромысли — Высочаны столкнулись мотоцикл «Минск» и Volkswagen под управлением 18-летнего парня.

В результате ДТП 64-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла вечером 22 октября на трассе Добромысли - Высочаны.
 
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