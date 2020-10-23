Легковушка и мотоцикл столкнулись на трассе в Лиозненском районе

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с легковушкой в Лиозненском районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, вечером 22 октября на трассе Добромысли — Высочаны столкнулись мотоцикл «Минск» и Volkswagen под управлением 18-летнего парня.

В результате ДТП 64-летний мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.