Лукашенко вырастил картошку на своем участке и половину передал ОМОНу

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Об этом сообщает «Пул Первого». А сыром, который Лукашенко подарили сегодня, он поделится с Косинцом (помощник) и Турчиным (председатель Минского облисполкома). Все это происходит в Слуцком районе, здесь обсуждают итоги осенних полевых работы, уборку кукурузы и наполнение стабфондов.

— Задача мэра Минска и губернаторов — распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая, — сказал Александр Лукашенко.





Он поинтересовался урожаем и заготовкой фруктов. Заканчивается уборка яблок, и в целом по этому виду продукции потребность страны будет обеспечена полностью. При этом нет запрета и на импортную продукцию.

— У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю.

Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (отечественная продукция. — Прим. БЕЛТА). Смешно — из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка, — подчеркнул Александр Лукашенко.