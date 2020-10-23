«Это было вдохновляюще: такое количество людей!» Группа Nizkiz выпустила клип про протестующий Минск

Источник материала: Onliner

Могилевская группа Nizkiz представляет на Onliner клип на песню «Правілы» — композицию, очень точно попадающую в настроение последних нескольких месяцев жизни страны. Видео снимали в протестующем Минске во время одного из маршей: вы сможете увидеть здесь знакомые локации и море людей. Сами музыканты говорят, что этот клип скорее документальный.

— Песня была написана еще в конце апреля: мы уже тогда понимали, что она точно попадает в нерв ситуации, которая только-только зарождалась в Беларуси. С каждой новой новостью о происходящем нам как можно скорее хотелось выпустить «Правілы», но мы достаточно долго выбирали человека, с которым хотели бы поработать над звуком, — рассказывает вокалист Nizkiz Александр Ильин. — В итоге все совпало: начались первые задержания, песня была готова — и мы сразу же ее выпустили в мир. Нам поступало достаточное количество предложений и сценариев, но мы видели клип немного другим. А когда начались протесты и митинги, сразу стало понятно, каким и о чем он должен быть.

Над видео работала компания Krok Films, которая снимает все большие концерты Nizkiz.

— Ребята отлично умеют подловить момент, подчеркнуть какое-то движение. И так как это больше документальный, чем постановочный клип, мы решили сделать эту работу с ними. Впечатления от съемки двоякие. С одной стороны, это было вдохновляюще. Такое количество людей! С другой, немного боязно: не знаешь, какой реакции ждать. Хотелось как можно меньше внимания привлекать своими съемками, но многие люди нас узнавали, расступались, хлопали, — говорит барабанщик группы Дмитрий Холявкин.











Клип снимали с 6 утра во всех знаковых локациях Минска. Сначала — в пустом городе, потом — во время марша.

— Снимать начали с самого утра, еще на безлюдных улицах. Практически в каждой локации встречали силовиков, но никто из них не препятствовал процессу. Основная сложность — это отсутствие связи: интернета не было, да и дозвониться до кого-то было практически невозможно, поэтому мы периодически теряли друг друга в толпе. А еще во время съемок у нас угнали и разбили дрон, — рассказывает гитарист Nizkiz Леонид Нестерук.