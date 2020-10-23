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«maga2020!» — это пароль от Twitter-аккаунта Трампа. Его с пятой попытки вычислил эксперт

23.10.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Специалист по безопасности из Нидерландов утверждает, что на прошлой неделе ему удалось получить доступ к Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. А все потому, что у того был пароль, который не составило труда угадать: лозунг президентской кампании, год выборов и восклицательный знак.

Виктор Геверс — исследователь в GDI Foundation и председатель Голландского института поиска уязвимостей. В комментарии для TechCrunch он заявил, что подобрать верный пароль «maga2020!» ему удалось с пятой попытки. При этом аккаунт Трампа не был защищен двухфакторной аутентификацией.

После успешной попытки Геверс отправил письмо в подразделение кибербезопасности Министерства национальной безопасности США. Вскоре пароль был изменен.

До этого Геверс в 2016 году получал доступ к Twitter-аккаунту Трампа. Тогда его паролем была фраза «yourefired» — коронная фраза Дональда из телешоу The Apprentice. Этот пароль утек во время взлома LinkedIn в 2012 году.

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Специалист по безопасности из Нидерландов утверждает, что на прошлой неделе ему удалось получить доступ к Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. А все...
 
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