«maga2020!» — это пароль от Twitter-аккаунта Трампа. Его с пятой попытки вычислил эксперт

Источник материала: Onliner

Специалист по безопасности из Нидерландов утверждает, что на прошлой неделе ему удалось получить доступ к Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. А все потому, что у того был пароль, который не составило труда угадать: лозунг президентской кампании, год выборов и восклицательный знак.

Виктор Геверс — исследователь в GDI Foundation и председатель Голландского института поиска уязвимостей. В комментарии для TechCrunch он заявил, что подобрать верный пароль «maga2020!» ему удалось с пятой попытки. При этом аккаунт Трампа не был защищен двухфакторной аутентификацией.

После успешной попытки Геверс отправил письмо в подразделение кибербезопасности Министерства национальной безопасности США. Вскоре пароль был изменен.

До этого Геверс в 2016 году получал доступ к Twitter-аккаунту Трампа. Тогда его паролем была фраза «yourefired» — коронная фраза Дональда из телешоу The Apprentice. Этот пароль утек во время взлома LinkedIn в 2012 году.