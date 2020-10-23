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«maga2020!» — это пароль от Twitter-аккаунта Трампа. Его с пятой попытки вычислил эксперт
Источник материала: Onliner
Специалист по безопасности из Нидерландов утверждает, что на прошлой неделе ему удалось получить доступ к Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. А все потому, что у того был пароль, который не составило труда угадать: лозунг президентской кампании, год выборов и восклицательный знак.
Виктор Геверс — исследователь в GDI Foundation и председатель Голландского института поиска уязвимостей. В комментарии для
После успешной попытки Геверс отправил письмо в подразделение кибербезопасности Министерства национальной безопасности США. Вскоре пароль был изменен.
До этого Геверс в 2016 году получал доступ к Twitter-аккаунту Трампа. Тогда его паролем была фраза «yourefired» — коронная фраза Дональда из телешоу The Apprentice. Этот пароль утек во время взлома LinkedIn в 2012 году.
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Специалист по безопасности из Нидерландов утверждает, что на прошлой неделе ему удалось получить доступ к Twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа. А все...
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