«Репортеры без границ» призвали ООН осудить беспрецедентное давление на журналистов в Беларуси

Правозащитная организация «Репортеры без границ» официально обратилась в ООН с просьбой осудить беспрецедентное давление на журналистов и цензуру в Беларуси, последовавшие после президентских выборов в августе.





Как сообщается на сайте организации, информацию о преследовании журналистов в Беларуси «Репортеры без границ» передали трем докладчикам ООН — спецдокладчику по вопросам свободы мнений и их выражения, спецдокладчику по вопросам о пытках и других формах жестокого обращения, а также спецдокладчику по ситуации с правами человека в Беларуси.

«Репортеры без границ» просят трех экспертов ООН приложить все возможные усилия для того, чтобы белорусские власти немедленно прекратили все злоупотребления в отношении журналистов и СМИ и не препятствовали свободному распространению информации. Правозащитная организация также призывает ООН обеспечить тщательное и беспристрастное расследование всех нарушений прав журналистов с привлечением виновных к ответственности.

«Белорусские власти жестко и безжалостно подавляют свободу информации на протяжении более трех месяцев, хотя это ключевой момент для демократии и верховенства закона в Беларуси, — отметил руководитель юридического отдела «Репортеров без границ» Пол Коппин. — Очень важно, чтобы ООН прилагал все усилия для того, чтобы журналисты могли свободно, беспрепятственно и в полной безопасности освещать дальнейшие демонстрации и все другие события, представляющие общественный интерес».

С дня президентских выборов «Репортеры без границ» зафиксировали более 350 нарушений прав журналистов в Беларуси, в том числе 290 задержаний. С начала октября было зафиксировано еще 87 нарушений прав журналистов, в основном аресты и задержания.

В настоящее время за решеткой находятся шесть журналистов, отбывающих административные аресты по решению судов. Это журналисты информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин и Вадим Замировский, корреспондент польского телеканала «Белсат» Алесь Любенчук, корреспондент газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров, корреспондент сетевого издания onliner.by Дарья Спевак и фрилансер Елена Довнар.