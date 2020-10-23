ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэкономики Украины выступило против закупки автобусов МАЗ

23.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Минэкономики Украины категорически не поддерживает решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей, говорится в сообщении украинского ведомства.

Минэкономики Украины выступило против закупки автобусов МАЗ

«Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции», — подчеркивается в сообщении Минэкономики Украины.

Учитывая, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении таких закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации.

«К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка. Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников», — говорится в сообщении Минэкономики.

В условиях пандемии и экономической нестабильности, отмечает министерство, «когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы».

«Минэкономики будет и в дальнейшем отстаивать поддержку национальных производителей и честной конкуренции, в том числе и в сфере закупок транспорта», — подчеркивается в заявлении министерства.

Между тем, на прошлой неделе посольство Беларуси в Украине сообщало, что Минский автомобильный завод передал коммунальному предприятию «Киевпастранс» 57 пассажирских автобусов МАЗ.

«Всего в рамках заключенного контракта предусматривается поставка для города Киева до конца 2020 года 200 автобусов МАЗ большой вместимости», — подчеркивалось в сообщении посольства.

Предыдущая крупная партия пассажирской техники МАЗ для Киева была поставлена  в 2017 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэкономики Украины категорически не поддерживает решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг 200 автобусов производства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты не верят в успех конституционной реформы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика