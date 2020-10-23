Минэкономики Украины выступило против закупки автобусов МАЗ

Минэкономики Украины категорически не поддерживает решение о закупке Киевской городской государственной администрацией в лизинг 200 автобусов производства белорусского завода МАЗ без объявления тендера и без привлечения отечественных производителей, говорится в сообщении украинского ведомства.





«Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции», — подчеркивается в сообщении Минэкономики Украины.

Учитывая, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об осуществлении таких закупок, Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения такой ситуации.

«К наработке возможных механизмов будут привлечены профильные ассоциации и участники рынка. Минэкономики твердо стоит на позиции, что все закупки должны осуществляться исключительно с соблюдением принципов открытости и добросовестной конкуренции среди участников», — говорится в сообщении Минэкономики.

В условиях пандемии и экономической нестабильности, отмечает министерство, «когда весь мир придерживается принципов здорового протекционизма, такие ситуации недопустимы».

«Минэкономики будет и в дальнейшем отстаивать поддержку национальных производителей и честной конкуренции, в том числе и в сфере закупок транспорта», — подчеркивается в заявлении министерства.

Между тем, на прошлой неделе посольство Беларуси в Украине сообщало, что Минский автомобильный завод передал коммунальному предприятию «Киевпастранс» 57 пассажирских автобусов МАЗ.

«Всего в рамках заключенного контракта предусматривается поставка для города Киева до конца 2020 года 200 автобусов МАЗ большой вместимости», — подчеркивалось в сообщении посольства.

Предыдущая крупная партия пассажирской техники МАЗ для Киева была поставлена в 2017 году.