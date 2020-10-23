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Эксперты не верят в успех конституционной реформы

23.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские эксперты не верят в успех конституционной реформы, которую пытается провести власть, сделав видимость диалога с властью.

Эксперты не верят в успех конституционной реформы

Так, как пишет DW, по словам члена основного состава Координационного совета, политолога Андрея Егорова, считает, что вначале должны быть выполнены требования участников мирного протеста.

«Сначала освобождение политзаключенных, потом переговоры с КС и Тихановской — с одной стороны и представителями власти — с другой, и только затем можно переходить к вопросу назначения новых выборов и конституционной реформы», — подчеркнул Егоров.

Юрист и политолог Юрий Чаусов обращает внимание на то, что Конституция — это проявление политической системы общества: «Сначала устанавливается демократия или диктатура, а потом в конституции находит отражение эта конституционная система. Для сегодняшней Беларуси какую конституцию не принимай, она все равно останется диктатурой».

Эксперт также считает, что сегодняшние разговоры о Конституции — это «удобный метод для того, чтобы канализировать общественные запросы об изменениях в том направлении, где политических изменений не произойдет. В итоге, не меняя ничего, Лукашенко создаст видимость серьезных конституционных реформ».

Чаусов заявляет, что главная цель власти «увести людей с улиц созданием иллюзий того, то есть политический процесс».

 
 
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Белорусские эксперты не верят в успех конституционной реформы, которую пытается провести власть, сделав видимость диалога с властью.
 
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