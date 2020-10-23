Белорусские эксперты не верят в успех конституционной реформы, которую пытается провести власть, сделав видимость диалога с властью.





Так, как пишет DW , по словам члена основного состава Координационного совета, политолога Андрея Егорова, считает, что вначале должны быть выполнены требования участников мирного протеста.

«Сначала освобождение политзаключенных, потом переговоры с КС и Тихановской — с одной стороны и представителями власти — с другой, и только затем можно переходить к вопросу назначения новых выборов и конституционной реформы», — подчеркнул Егоров.

Юрист и политолог Юрий Чаусов обращает внимание на то, что Конституция — это проявление политической системы общества: «Сначала устанавливается демократия или диктатура, а потом в конституции находит отражение эта конституционная система. Для сегодняшней Беларуси какую конституцию не принимай, она все равно останется диктатурой».

Эксперт также считает, что сегодняшние разговоры о Конституции — это «удобный метод для того, чтобы канализировать общественные запросы об изменениях в том направлении, где политических изменений не произойдет. В итоге, не меняя ничего, Лукашенко создаст видимость серьезных конституционных реформ».

Чаусов заявляет, что главная цель власти «увести людей с улиц созданием иллюзий того, то есть политический процесс».